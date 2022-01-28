Kalite, İnovasyon ve Zanaat Odaklı Çilek Havuz - Son Dakika

1998 yılında İstanbul merkezli kurulan Çilek Havuz, başta İstanbul olmak üzere tüm Türkiye'de en yüksek kalitede havuz, sauna ve spa tasarım yapım hizmetleri sunmayı taahhüt ediyor.

Müşterilerine sürecin her adımında rehberlik eden Çilek Havuz, her müşterinin havuz, sauna veya spa tasarımıyla ilgili fikirlerini ve hayallerini dinlemek için zaman ayırarak hayalleri gerçeğe dönüştüren projelere imza atıyor.

Koşulsuz Müşteri Memnuniyeti Sağlıyor

Çilek Havuz, onlarca yıllık uygulamalı tasarım ve inşaat deneyimi çerçevesinde ayrıntılara gösterilen özen ve müşterilerin ihtiyaçlarına benzersiz şekilde yanıt verme kabiliyeti ile ilk görüşmeden yıllarca devam eden bakım ve hizmete kadar müşteri memnuniyet taahhüt koruyor. Çilek Havuz; havuz, sauna, hamam ve spa inşa teknolojisinin en ileri noktasındaki faaliyetlerini kaliteli işçilik, dürüstlük ve sıkı çalışma prensiplerine bağlı kalarak devam ettiriyor.

Mutlak Kalite ve Performans Odaklı Çözümler Sunuyor

Bünyesindeki her türlü hizmette koşulsuz müşteri memnuniyeti sunmayı taahhüt ettiklerini belirten Çilek Havuz Yönetim Kurulu Başkanı Yasin Savaş, "Havuz ve Spa endüstrisi yeni teknoloji ve müşteri

beklentilerine yanıt vererek gelişmeye devam ederken biz bu değişiklikleri anlamanıza ve sorunsuz pazar erişimi için ihtiyaç duyduğunuz şeylere ayak uydurmanıza yardımcı olmak için mutlak gücümüz, uzman ve sorumlu kadromuzla hizmet veriyoruz. Ürün yaşam döngüsünün en başından itibaren riskler sorun oluşturmadan önce mutlak kaliteyi ve performansı artıracak çözümler sunuyoruz.

Müşterilerimize tam güven ve memnuniyet sağlamanın ardındaki en büyük motivasyonumuz, inşaat sektöründeki son teknoloji ve trendlerin zirvesinde kalan ve işimizin temel değerlerine sıkı sıkıya bağlı başarma azmimizden geliyor." diyerek gerçekleştirilen faaliyetlerden bahsetti.

Başlangıçtan Bitişe ve Ötesine Varan Havuz Hizmetleri

Havuz yapımı son derece prensip isteyen bir çalışma olduğuna inanan Çilek Havuz, dış mekân açık havuzları ya da iç mekân kapalı havuzları

olmak üzere havuz inşaatı konusundaki uzmanlığıyla tanınıyor ve binlerce projeye yayılan yenilikçi çözümlerle öncülük ediyor.

Müşterilere hayallerindeki havuzun ayrıntılarını paylaşmalarını teşvik eden bir danışmayla başlayan inşaat süreci, havuzun suyla dolduktan sonra sona ermiyor ve daimi memnuniyet sürdürülebilir şekilde devam ediyor.

İlham Veren Projelere İmza Atıldı

İster konut ister ticari bir kullanım olsun Çilek Havuz'un amacı, müşteri beklentilerini aşan kalite ve detaylara dikkatle sonuçlanan birebir uzmanlık sağlamaktan geçiyor. Bu, Çilek Havuz'u özellikle

İstanbul'daki havuz, sauna, hamam ve spa projeleri için ilk tercih edilen inşaatçı haline getirdi ve dolayısıyla İstanbul ve çevresinde ilham verici projelere imza attı.

Her türlü projede ticari pazardaki deneyiminde yüksek kaliteli seramik kullanarak son derece şık ve rakiplerin ötesinde havuz, sauna, hamam ve spa projeleri yürüttü. Ticari projelerin, kendi benzersiz gereksinimleri olan

ayrıntılı ve titiz bir süreç olduğunu inanan Çİlek Havuz, dar alanlarda skimmerli modern sistemler kullanarak denge deposu ve taşma kanalı gerektirmeyen yerlerde havuz inşaatlarını başarıyla gerçekleştirdi. Çilek Havuz; hamam, buhar odası, spa ve havuz projelerinin tümünde müşteri mutluluğuna odaklanarak hem bireysel hem de kurumsal ölçekte ilham verici referanslar edindi.