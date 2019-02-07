Kalite Sadece 'Zengin' Kesime mi Özel, Moda Faşizme mi Dönüşüyor?
32 dakika önce
Avrupa'da moda konusunu Euronews Türkçe'ye değerlendiren Ünlü modacı Barbaroş Şansal Avrupa genelinde modanın faşizme doğru ilerlediğini zira insanlara dikte edilen bir moda olduğunu ifade etti.
Avrupa
'da moda konusunu Euronews
Türkçe'ye değerlendiren Ünlü modacı Barbaroş Şansal Avrupa genelinde modanın faşizme doğru ilerlediğini zira insanlara dikte edilen bir moda olduğunu ifade etti.
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Haber Yayın Tarihi : 07.02.2019 09:10
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