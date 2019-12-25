Kalite ve verimli çalışmanın etkisi büyük olacak

Termo Teknik Türkiye Satış ve Pazarlama Müdürü Salim Çetinkurşun, kalite ve kapasite arttırma konusundaki çalışmalara odaklandıklarını belirterek, "Uzun vadede hem ihracat hem de iç piyasaya sunduğumuz ürün ve hizmet kalitesinin artmasında fabrikamızın daha verimli çalışmasının etkisi elbette çok büyük olacak" dedi.

Çetinkurşun, "2020 yılında gerçekleştirmek istediğimiz bir diğer hedefimiz ise yeni gelen Enerji Yönetmeliği (ErP) kapsamında LOGIC Premix Yoğuşmalı kombimizin daha fazla öne çıkmasını sağlamak" dedi ve ekledi:

"2015 yılından bu yana ErP ile uyumlu ürünleri satışa sunan Termo Teknik, zaten bu alandaki vizyonerliğini kanıtlamış durumda. LOGIC kombinin verim değerlerinin kullanılabilecek oda termostatı gibi ek ekipmanlar ile nasıl arttırılabileceğine de dikkat çekerek Türk tüketicisini daha verimli bir ısınma için kombi aksesuarı kullanımına teşvik etmek istiyoruz."

Üretim teknolojisi, sağlamlığı ve estetik görünümü ile dikkat çeken Silüet serisinin, İngiltere 'den Amerika Birleşik Devletleri 'ne kadar çok geniş bir coğrafyada beğenilerek kullanıldığını vurgulayan Çetinkurşun, verimlilik değerini artıran bakım, kullanım, yalıtım gibi konularda da bilgilendirme çalışmalarının süreceğini söyledi ve "Yenilenmede elbette iştiraki olduğumuz Stelrad Radiators Group (SRG)'nin standartlarını yukarıya taşımasının etkisi çok büyük" dedi ve şöyle devam etti:

"1936 yılından bu yana çelik saç radyatör üretimi yapan Stelrad Radiators Group (SRG), Belçika 'daki Ar-Ge merkezinde yaptığı sürekli iyileşme yatırımı ile sektörün dünya çapında öncülerinden.

"Yapılan Ar-Ge çalışmalarından tutun da dünya çapında üretim yapan ve ürün sağlayan bir grup olarak SRG'nin en önem verdiği konulardan biri kalite standardı.

"Biz de Termo Teknik olarak aynı gruba ve aynı standartlara ve hassasiyete sahip prensipler ile hareket ediyor; dünyanın tek çatı altında en büyük kapasiteli panel radyatör üreticisi olarak hizmet sunduğumuz tüm pazarlara ve müşterilerimize bunu bir borç biliyoruz." (Fotoğraflı)