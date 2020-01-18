Kalite Yönetimi Koordinatörlüğünden 'Bilgilendirme ve İç Tetkik Eğitimi' - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kalite Yönetimi Koordinatörlüğünden 'Bilgilendirme ve İç Tetkik Eğitimi' - Son Dakika

Kalite Yönetimi Koordinatörlüğünden 'Bilgilendirme ve İç Tetkik Eğitimi'

6 saat önce

MERSİN (İHA) – Mersin Üniversitesi (MEÜ) Kalite Yönetimi Koordinatörlüğü ve Personel Daire Başkanlığı tarafından "Bilgilendirme ve İç Tetkik Eğitimi" verildi.

Kalite Yönetimi Koordinatörlüğünden 'Bilgilendirme ve İç Tetkik Eğitimi', System.String[]

MERSİN (İHA) – Mersin Üniversitesi (MEÜ) Kalite Yönetimi Koordinatörlüğü ve Personel Daire Başkanlığı tarafından "Bilgilendirme ve İç Tetkik Eğitimi" verildi.


Akademik ve idari birimlerin kalite komisyonu üyeleri ile MEÜ iç tetkik üyelerinin katıldığı eğitim, Prof. Dr. Uğur Oral Kültür Merkezinde gerçekleştirildi. Eğitimi, MEÜ Kalite Yönetimi Koordinatörü Prof. Dr. Zeki Yarar ve koordinatörlük üyesi Öğr. Gör. Fahri Mete Yavuz verdi.


Prof. Dr. Yarar, eğitimde yaptığı konuşmada, Kalite Yönetimi Koordinatörlüğünün 15 üyesi bulunduğunu söyledi. Mersin Üniversitesi'nin 2003 yılından bu yana kalite konusunda çalışmalar yürüttüğünü belirten Yarar, 2010 yılından itibaren ise ciddi çalışmalar yapıldığını ifade etti. Prof. Dr. Yarar, "ISO 9001 2015 Kalite Yönetim Sistemini konuşmak için buradayız. Kalite yönetim sistemi, dünya genelinde uygulanan bir sistemdir. Üniversitemizde de bu konuda yıllardır çalışmalar yürütülüyor. TSE çalışanları tarafından birçok üniversiteye kalite konusunda örnek gösterilmekteyiz" dedi.


Eğitim kapsamında Mersin Üniversitesi Kalite El Kitabı başta olmak üzere yönetim biçimi ve referans dokümanlar gibi pek çok konuda bilgi verildi. - MERSİN

Mersin Üniversitesi, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.01.2020 02:22 Kaynak: İHA
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