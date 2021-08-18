Üye Girişi
Kaliteli bal için arılarıyla 30 yıldır şehir şehir geziyor - Son Dakika

Kaliteli bal için arılarıyla 30 yıldır şehir şehir geziyor

18.08.2021 12:07

Babasından miras kalan arıcılığı sürdüren Mersinli Mustafa Akpınar, kaliteli ve lezzetli bal üretebilmek amacıyla 30 yıldır şehir şehir gezip adeta mevsimleri kovalıyor.

Babasından miras kalan arıcılığı sürdüren Mersinli Mustafa Akpınar, kaliteli ve lezzetli bal üretebilmek amacıyla 30 yıldır şehir şehir gezip adeta mevsimleri kovalıyor.

Ata mesleği arıcılıkla memleketi Tarsus'ta henüz ilkokul yıllarında tanışan Akpınar, ömrünün büyük kısmında, yılın büyük bölümünü evinden uzakta arılarıyla birlikte gezgin bir hayat yaşayarak geçiriyor.

AA muhabirine konuşan Akpınar, mesleğini severek yaptığını ve her yıl Erciyes Dağı'na geldiğini söyledi.

Arıcılıkta işlerin şubat ayında başladığını belirten Akpınar, şunları kaydetti:

"Baba mesleği arıcılığı ilkokulu bitirdiğimden beri, 30 yılın üstünde yapıyorum. Benim gelirim sadece bu, başka bir işimiz yok. Gezgin arıcıyız. Sırasıyla mevsimi kovalıyoruz. Mesleğimden memnunum. Bizim işimiz şubat ayında başlar ve nisan ayına kadar kış bakımı olur, genelde bunu da Tarsus'ta yaparız. Ondan sonra narenciye bölgesine gidilir. Bu Adana bölgesi olur. Narenciye biter ve 15 Mayıs gibi genelde Kayseri'ye gelirim. Bünyan ve Sarıoğlan arası ama haziran ayının sonuna doğru Erciyes'e çıkıyorum. Burada da mesai temmuz 15 gibi biter. Daha sonra da genellikle çamlık bölgelere gideriz. Gezgin arıcı olarak Türkiye'nin hele hele İç Anadolu'nun her vilayetine gidilir. Türkiye'nin çok yerini gezdik. Yaklaşık 15 ile gittik. Niğde, Aksaray, Konya, Kayseri, Şanlıurfa, Aydın, Muğla gibi yerlere gittik. Sayamadığım yerler de var. "

Her bölgenin arılara farklı bir zenginlik sunduğunu anlatan Akpınar, Kayseri Erciyes'in keven, Muğla'nın çam, Mersin'in narenciye bölgesi olduğunu dile getirdi.

Kaliteli bal için arılarıyla 30 yıldır şehir şehir geziyor
Kaliteli bal için arılarıyla 30 yıldır şehir şehir geziyor
Kaliteli bal için arılarıyla 30 yıldır şehir şehir geziyor
Kaliteli bal için arılarıyla 30 yıldır şehir şehir geziyor

Mustafa Akpınar, Narenciye, Erciyes, Tarsus, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kaliteli bal için arılarıyla 30 yıldır şehir şehir geziyor - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

12:37 "Kimseden intikam almayacağız" diyen Taliban militanları, yıllar önce öldürdükleri siyasi liderin heykelini yerle bir etti Afgan kadınların yakarışları yürek parçaladı! Taliban zulmünden kaçabilmek için ABD askerlerine yalvardılar 12:15 Afgan kadınların yakarışları yürek parçaladı! Taliban zulmünden kaçabilmek için ABD askerlerine yalvardılar Kendisiyle evlenmek isteyen 41 yaşındaki akrabası tarafından vurulan 16 yaşındaki kız hayatını kaybetti 11:41 Kendisiyle evlenmek isteyen 41 yaşındaki akrabası tarafından vurulan 16 yaşındaki kız hayatını kaybetti
Eski Ayasofya imamı Mehmet Boynukalın, gündem olan Taliban açıklamasının arkasında durdu 10:49 Eski Ayasofya imamı Mehmet Boynukalın, gündem olan Taliban açıklamasının arkasında durdu Çöpçüler Kralı filmi oyuncusu Ali İnce hayatını kaybetti 09:54 Çöpçüler Kralı filmi oyuncusu Ali İnce hayatını kaybetti Camdaki Kız'ın başrol oyuncusu Burcu Biricik, çiftlikten paylaştığı pozlarla büyük beğeni topladı 09:02 Camdaki Kız'ın başrol oyuncusu Burcu Biricik, çiftlikten paylaştığı pozlarla büyük beğeni topladı
Yeni Zelanda, tam kapanmaya gitti! 6 ay sonra ilk korona vakası görüldü 07:32 Yeni Zelanda, tam kapanmaya gitti! 6 ay sonra ilk korona vakası görüldü İlk adım Kanada'dan geldi! Taliban hükümetini tanımayacak: Terör örgütü olarak görüyoruz 07:14 İlk adım Kanada'dan geldi! Taliban hükümetini tanımayacak: Terör örgütü olarak görüyoruz

Son Dakika Haberleri
12:48 Son Dakika: Davasına baktığı iş insanı ile aynı masada yemek yiyen Manavgat Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı açığa alındı
12:36 "Kimseden intikam almayacağız" diyen Taliban militanları, yıllar önce öldürdükleri siyasi liderin heykelini yerle bir etti
12:29 Açıklamaları ile kendini ılımlı göstermeye çalışan Taliban, burka giymeyen kadınları infaz etmeye başladı
12:14 Afgan kadınların yakarışları yürek parçaladı! Taliban zulmünden kaçabilmek için ABD askerlerine yalvardılar
12:08 Kardeşlerim dizisinde külotlu çorap krizi! Sadece iki oyuncuya giydirilen çoraplar izleyici tarafından tepki topladı
11:34 5 çocuk babası kuzeninin istismarına uğrayan 14 yaşındaki kız, yaşadığı dehşeti anlattı: Yumruk atarak beni kanlar içerisinde bıraktı
11:30 57 yaşındaki Hülya Avşar denizde tüm hünerlerini sergiledi
11:28 Yeni güne yükselişle başlayan dolar 8,45 liradan işlem görüyor
10:48 Eski Ayasofya imamı Mehmet Boynukalın, gündem olan Taliban açıklamasının arkasında durdu
10:43 Yeni güne artışla başlayan altının gram fiyatı 486 liradan işlem görüyor
Son Dakika: Davasına baktığı iş insanı ile aynı masada yemek yiyen Manavgat Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı açığa alındı Son Dakika: Davasına baktığı iş insanı ile aynı masada yemek yiyen Manavgat Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı açığa alındı         
12:49
Açıklamaları ile kendini ılımlı göstermeye çalışan Taliban, burka giymeyen kadınları infaz etmeye başladı Açıklamaları ile kendini ılımlı göstermeye çalışan Taliban, burka giymeyen kadınları infaz etmeye başladı         
12:30
Kardeşlerim dizisinde külotlu çorap krizi! Sadece iki oyuncuya giydirilen çoraplar izleyici tarafından tepki topladı Kardeşlerim dizisinde külotlu çorap krizi! Sadece iki oyuncuya giydirilen çoraplar izleyici tarafından tepki topladı         
12:09
5 çocuk babası kuzeninin istismarına uğrayan 14 yaşındaki kız, yaşadığı dehşeti anlattı: Yumruk atarak beni kanlar içerisinde bıraktı 5 çocuk babası kuzeninin istismarına uğrayan 14 yaşındaki kız, yaşadığı dehşeti anlattı: Yumruk atarak beni kanlar içerisinde bıraktı         
11:35
Kasap Baradar, Taliban'ın kontrolüne geçen Afganistan'a 20 yıl sonra geri döndü Kasap Baradar, Taliban'ın kontrolüne geçen Afganistan'a 20 yıl sonra geri döndü         
10:09
Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani "Toplantıya gidiyorum" bahanesiyle ülkeden kaçmış         
09:51
Başından vurularak öldürülen İkranur'un katilinin ilk ifadesi alındı: Yanlışlıkla oldu Başından vurularak öldürülen İkranur'un katilinin ilk ifadesi alındı: Yanlışlıkla oldu         
08:59
Yerli Yerli "Marilyn Monroe" dilenci kızı kaldırıp yere atarak şiddet uyguladı         
07:19
İki haftada 4 kilo veren Serenay Sarıkaya turuncu bikinili fit pozuyla hayran bıraktı İki haftada 4 kilo veren Serenay Sarıkaya turuncu bikinili fit pozuyla hayran bıraktı         
22:58
Marcao'nun yumruğundan sonra Cüneyt Özdemir'den G.Saray'a olay gönderme: HDP stili Marcao'nun yumruğundan sonra Cüneyt Özdemir'den G.Saray'a olay gönderme: HDP stili         
22:58
Taliban'dan kaçmak için uçağın iniş takımına asılan Afganların yeni görüntüleri ortaya çıktı Taliban'dan kaçmak için uçağın iniş takımına asılan Afganların yeni görüntüleri ortaya çıktı         
21:48
Kerem Aktürkoğlu'na saldıran Marcao PFDK'ya sevk edildi! İşte sevk edildiği maddeye göre alabileceği ceza Kerem Aktürkoğlu'na saldıran Marcao PFDK'ya sevk edildi! İşte sevk edildiği maddeye göre alabileceği ceza         
20:54
Cinsel istismar şüphelisi otel işletmecisi, Eda Nur'u ölüme götüren geceyi anlattı: Odaya çıktık, birliktelik yaşadık Cinsel istismar şüphelisi otel işletmecisi, Eda Nur'u ölüme götüren geceyi anlattı: Odaya çıktık, birliktelik yaşadık         
17:52
Cimilli İbo'nun cenaze töreninde tepki çeken anlar! Telefonu eline alan canlı yayın yaptı Cimilli İbo'nun cenaze töreninde tepki çeken anlar! Telefonu eline alan canlı yayın yaptı         
17:12
Afganistan Merkez Bankası Başkanı Ajmal Ahmady kaçış hikayesini anlattı: Meslektaşlarım beni uçağa itti Afganistan Merkez Bankası Başkanı Ajmal Ahmady kaçış hikayesini anlattı: Meslektaşlarım beni uçağa itti         
16:47
Taliban Sözcüsü Suhail Shaheen'den kadınlarla ilgili dikkat çeken sözler: Burka şart değil, başörtüsü zorunlu olacak Taliban Sözcüsü Suhail Shaheen'den kadınlarla ilgili dikkat çeken sözler: Burka şart değil, başörtüsü zorunlu olacak         
16:14
Olay kadar iğrenç savunma! Engelli kadına cinsel saldırıda bulunan zanlının söyledikleri şaşkınlık yarattı Olay kadar iğrenç savunma! Engelli kadına cinsel saldırıda bulunan zanlının söyledikleri şaşkınlık yarattı         
15:17
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.08.2021 12:56:23. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Kaliteli bal için arılarıyla 30 yıldır şehir şehir geziyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement