Kaliteli bilgisayar oyunları kesenin ağzını açtırıyor - Son Dakika
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Kaliteli bilgisayar oyunları kesenin ağzını açtırıyor

14.03.2022 10:07
Kaliteli bilgisayar oyunları kesenin ağzını açtırıyor

Son teknoloji üzerinde geliştirilen bilgisayar oyunlarını oynamak için 15 ile 20 bin lirayı gözden çıkarmak gerektiğini söyleyen tekniker Serkan Duran, "İşlemci, anakart ve ekran kartı arasındaki uyumun kalitesi hem oyunun lezzetini hem de bilgisayarın maliyetini yükseltiyor" dedi.

Son teknoloji üzerinde geliştirilen bilgisayar oyunlarını oynamak için 15 ile 20 bin lirayı gözden çıkarmak gerektiğini söyleyen tekniker Serkan Duran, "İşlemci, anakart ve ekran kartı arasındaki uyumun kalitesi hem oyunun lezzetini hem de bilgisayarın maliyetini yükseltiyor" dedi.

Teknolojik gelişmelerle birlikte insanların da internet üzerinden oynanan elektronik spor oyunlarına karşı merakı giderek artıyor. Dünyanın dört bir yanından e-Spor oyuncuları birleştiren çeşitli simülasyon oyunları, aynı zamanda görsel teknolojideki kalite gereksinimlerini karşılayacak şekilde bilgisayar donanımları üreten firmaları da zorluyor. Oyunlardaki rekabetin, bilgisayar özelliklerine de yansıdığı bu ortamda, ortalama bir oyuncu bilgisayarı maliyetinin 15 ile 20 bin lira arasında olduğunu ifade eden tekniker Serkan Duran, "İşlemci, anakart ve ekran kartı arasındaki uyumun kalitesi hem oyunun hazzını hem de bilgisayarın maliyetini yükseltiyor" dedi.

"PİYASADAKİ OYUNLARI KALİTELİ BİR ŞEKİLDE OYNAMAK İÇİN EN AZ 16 GİGABAYT DEĞERİNDE RAM GEREKİYOR"

Bilgisayar oyuncularının önem verdiği konuların başında tasarım ve konforun da önemli bir etken olduğunu söyleyen Duran; RGB denilen farklı renklerdeki aydınlatmalı cihazların, teknoloji severler için giderek vazgeçilmez bir kültür haline geldiğini vurguladı. Piyasadaki en çok tercih edilen oyunların ise saniye başı üretilen görüntü miktarının (FPS) yüksek olduğu ve bunları oynamak için de en az 16 gigabayt değerinde bir RAM'e (Rasgele Erişimli Bellek) sahip olunması gerektiğini söyleyen Serkan Duran, bilgisayar oyuncuları için ayrıca şu tavsiyelerde bulundu:

"Son çıkan oyunlar için ortalama fiyatları bin lira olan 16 gigabayt değerinde bir RAM ve kaliteli bir ekran kartı içinse en az 10 bin lira gözden çıkartılmalıdır. Sabit diskte ise M2 ve Nvme teknolojisi, epey ileri seviyede ve oyunun okuma yazmasının hızlı olmasını sağladığı gibi oyun ile oyuncu arasındaki etkileşimde de kalitelidir diyebilirim. Bunlara ilaveten, sadece 4 bin liraya satılan bir soğutma sistemi var. O da bilirsiniz ki, bilgisayarın ısınmasına karşı destekleyici oluyor. Bu işten keyif alanların genellikle kullandığı Ti cinsi ekran kartının ikinci el fiyatı ise tıpkı soğutma cihazı gibi en az 4 bin lira değerindedir."

"MASAÜSTÜ VE DİZÜSTÜ BİLGİSAYARLARDAN ZİYADE, TAMİR İÇİN EN ÇOK GELEN CİHAZLAR, TABLETLER OLUYOR"

Hemen hemen tüm sektörlerde tercih edilen tablet bilgisayarların genel sorununun, ekran kırılmasından yana olduğunu ileten Mustafa Yılmaz, "Restoranların sunduğu menülerden, öğrencilerin izlediği derse kadar kullanılan tabletler, her gün daha da popülerleşiyor ve kullanım sahası genişliyor. Bundan dolayı da masaüstü bilgisayar ve dizüstü laptoplardan ziyade tamir için en çok gelen cihaz türü tabletler oluyor" diyerek Eskişehirli müşterilerden gelen talepler hakkında konuştu.

(Oğulcan Öner/ İHA)

Kaliteli bilgisayar oyunları kesenin ağzını açtırıyor
Kaliteli bilgisayar oyunları kesenin ağzını açtırıyor
Kaliteli bilgisayar oyunları kesenin ağzını açtırıyor

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Kaynak: İHA

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