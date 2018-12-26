Kaliteli Eğitim, Mutlu Çocuklar

Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından il genelinde hayata geçirilen Çocuk Kültür ve Sanat Merkezleri, binlerce minik öğrencinin kendini çeşitli alanlarda geliştirmesi için faaliyetlerini sürdürüyor. Bu kapsamda Sarıgöl Çocuk Kültür ve Sanat Merkezi'nde 8 farklı branşta 248 öğrenci eğitim alıyor.

Çocukların gelişim aşamalarında aldıkları eğitimin çok faydalı olduğunu dile getiren Manisa Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Ergün Aksoy, "Sarıgöl Çocuk Kültür ve Sanat Merkezimizde; Resim, Okul Öncesi, Matematik, Bale, İngilizce, Mental, Müzik ve Satranç branşlarında toplam 248 öğrencimiz eğitim alıyor. Verilen eğitimin nitelikli olması, çocuklarımızın bilgi ve bilinç seviyesine olumlu etkiler yapıyor. Aileler de bu durumdan mutlu. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün öncülüğünde hayata geçen bu projenin öğrencilere gelişim aşamalarında büyük faydası oluyor" dedi.