Kaliteli Spor Giyim Sitesi

Geniş ürün kataloğu sunan giyim sitesi ayrıca pek çok yönden avantajlar sunuyor. Kaliteli ve garantili giyim satışları sayesinde sektöründe lider bir konumda bulunan giyim sitesi bu sayede müşterileri tarafından takdir ediliyor. İnternet üzerinden Türkiye geneline Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>spor giyim satış hizmeti sunan giyim sitesi yaz mevsimine özel indirim fırsatları sunuyor.

Spor Giyim Sitesi Kataloğu

En uygun fiyat tarifeli spor giyim sitesi kadın, erkek ve çocuk olmak üzere toplamda 3 farklı katalog üzerinden satış hizmeti sunuluyor. Kadın kataloğu üzerinden büyük beden tunik takımı, eşofman altı, spor kıyafet, t-shirt, eşofman takımı, tunik takım, spor atlet ve tayt takımı sipariş verilebilir. Erkek giyim kataloğunda eşofman takımı, t-shirt, gömlek, eşofman alt, sweatshirt, şort ve şort takım sipariş verilebilir. Çocuk giyim kataloğunda gömlek ve t-shirt siparişi verilebilir. Kadın ve erkek ayakkabı modellerinin de satışa sunulduğu spor giyim sitesinden bu sayede indirimli fiyat tarifesinden ayakkabı modelleri de sipariş verilebilir.

Spor Giyim Sitesi Sunulan Avantajlar

Avantajlı spor giyim alışverişlerin yapıldığı web sitesinde 75 TL ve üzeri sipariş verilen her üründe kargo hizmeti ücretsiz bir şekilde sunuluyor. Bu sayede ek ücret ödemeden ürünler teslim alınıyor. Firma satın alınan her ürün için 1 hafta içerisinde ücretsiz olarak iade ve değişim olanağı da sunuyor. Spor giyim sitesinden sipariş edilen üründen memnun kalınmaması durumunda 1 hafta dolmadan ürün iade edilebilir ve ücret geri alınabilir. Firma tüm banka kredi kartlarına 9 taksit üzerinden ürün satışı yapıyor.

Bu sayede kredi kartı ile 9 taksit yapılarak spor giyim ürünleri sipariş verilebiliyor. Hızlı kargo hizmetinin de yer aldığı spor giyim sitesinden bu sayede sipariş verilen ürün en geç 24 saat içerisinde adrese teslim ediliyor. Firma sipariş verilen ürünlerde web sitesinden kredi kartı ile ödeme seçeneği sunduğu gibi ürün teslimatında adresten de nakit olarak ödeme yapılabilme fırsatı sunuyor.

Kolay Sipariş Olanağı

Spor giyim sitesinden ürün siparişi ise oldukça kolay bir şekilde yapılabiliyor. Tercihe göre https://www.tommylife.com.tr/ sitesine üye olunarak hesap panelindeki sepet kısmından ürün siparişi verilebildiği gibi firma Whatsapp hattından da ürün siparişi oluşturulabiliyor.