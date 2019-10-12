Kaliteli Türk narı ihracatı artacak
1 saat önce
Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Hayrettin Uçak, verim ve kalite açısından iyi bir dönem geçirdiklerini narda, bu yıl 125 milyon dolarlık ihracat beklediklerini söyledi.
Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Hayrettin Uçak, verim ve kalite açısından iyi bir dönem geçirdiklerini narda, bu yıl 125 milyon dolarlık ihracat beklediklerini söyledi.
Haber Yayın Tarihi: 12.10.2019 12:51
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