Son Dakika Haberleri: Kaliteli Türk narı ihracatı artacak
Son Dakika Ekonomi Kaliteli Türk narı ihracatı artacak

Kaliteli Türk narı ihracatı artacak

1 saat önce

Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Hayrettin Uçak, verim ve kalite açısından iyi bir dönem geçirdiklerini narda, bu yıl 125 milyon dolarlık ihracat beklediklerini söyledi.

Kaliteli Türk narı ihracatı artacak, System.String[]

Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Hayrettin Uçak, verim ve kalite açısından iyi bir dönem geçirdiklerini narda, bu yıl 125 milyon dolarlık ihracat beklediklerini söyledi.

İhracat, Ege, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 12.10.2019 12:51 
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