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Kaliteli Üretim Zararlı Böceklerle Mücadeleyle Başlıyor - Son Dakika

Kaliteli Üretim Zararlı Böceklerle Mücadeleyle Başlıyor

31.05.2021 17:10
Kaliteli Üretim Zararlı Böceklerle Mücadeleyle Başlıyor, System.String[]

Antepfıstığı üretiminde başarısını kanıtlayan Kahramanmaraş kaliteli bir üretim için önceliği çiftçi eğitimlerine veriyor.

Antepfıstığı üretiminde başarısını kanıtlayan Kahramanmaraş kaliteli bir üretim için önceliği çiftçi eğitimlerine veriyor. Antep fıstığı dal güvesi ile biyoteknik mücadele projesi kapsamında açılan tarla okulunda hedef zararlı böceklerden kaynaklı kaybı en aza indirip kaliteyi arttırmak. Haber: Kahramanmaraş İl Enformasyon

Kahramanmaraşlı üreticiler zararlılarla mücadeleyi tarla okulunda öğreniyor.

Pazarcık içesinde İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce, çiftçilere dal güvesi zararlısına karşı uygulamalı eğitim verildi. Antepfıstığı Dal Güvesi zararlısına karşı yürütülen Biyoteknik Mücadele Projesinde Tarla Okulu etkinliğine çok sayıda üretici katıldı.

Kahramanmaraş İl Tarım ve Orman Müdürlüğü projede; Pazarcık İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ve Pazarcık Ziraat Odası Başkanlığı ile iş birliği yaptı. Çalışmadan 37 çiftçi faydalandı.

Kahramanmaraş İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, "Proje kapsamında belki de ülkemizdeki Antepfıstığında dal güvesi ile toplu biyoteknik mücadele uygulamasının ilk örneği gerçekleştirilmiş oldu. Diğer üretim alanlarında bireysel uygulamalar yapılmakla birlikte ilk toplu mücadele ilimizde uygulanmış oldu ve son derece başarı ile yürütüldü. Proje havzada üst üste 3 yıl süre ile düzenli olarak uygulandığı takdirde havzadaki Dal Güvesi zararlı populasyonu en az yüzde 90 oranında etkisiz hale getirilecek ve ekonomik zarar eşiğinin altına düşürülecektir. Önümüzdeki yıldan itibaren teknik kuruluşlar toplu biyoteknik mücadele çalışmasını ilçemizdeki başka bir üretim havzasına kaydırmakla birlikte yeni bölgede farkındalık oluşturacak ve alan genişletilecektir. Ancak bu havzadaki üreticilerimiz çalışmayı kendi imkanları ile devam ettirecekler ve üzerine Karagöz kurdu ile mekanik mücadele konusunda tuzak dal çalışması başlatılacaktır. İmkanlar ölçüsünde kimyasal kullanımını azaltarak çevre ve insan sağlığına duyarlı bir hizmetin gerçekleşmesi için teknik destek ve rehberlik hizmetleri devam edecektir. Ayrıca yaklaşık 100 bin dekar üretim alanımızda entegre mücadele prensipleri doğrultusunda üretimin gerçekleşmesi için teknik destek sağlanmaktadır. Çalışma ile Antepfıstığı alanlarında çok önemli düzeyde kalite ve verim kaybına neden olan zararlı ile hiçbir kimyasal uygulaması yapılmadan mücadele yürütülmektedir. " denildi. kahramanmaraş tarla okulu antep fıstığı dal güvesi zararlılarla mücadele biyoteknik mücadele tarım ve orman

Kaliteli Üretim Zararlı Böceklerle Mücadeleyle Başlıyor

Kahramanmaraş, Gaziantep, Çiftçi, Tarım, Toplum, Son Dakika

Kaynak: Habermetre

Son Dakika Toplum Kaliteli Üretim Zararlı Böceklerle Mücadeleyle Başlıyor - Son Dakika


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