Kaliteli ürün için emek harcıyorlar

Ordu'da kivi yetiştiricileri ürünlerinin birinci kalite olması için bahçelerinin bakımına önem veriyor.

Kabadüz ilçesinde kivi sürgünlerin uzamaya ve çiçeklerin açmaya başlamasıyla çiftçilerde bahçelerde ürünlerinin kaliteli olması için büyük emek harcıyor.

Kivi bahçelerinde gübreleme, sürgün budama ve yabancı ot mücadelesinin yapıldığını dile getiren Süleyman Bıyık, "Bu yıl kivi çiçekleri oldukça seyrek olmasına karşın sürgün ve çiçekler oldukça canlı ve sağlıklılar. Kaliteli ürün için sürgün budaması ve yabancı ot mücadelesi yapıyoruz. Bu yaptığımız bakımlar kaliteli, birinci sınıf kivi toplamamıza büyük katkısı var" dedi. - ORDU