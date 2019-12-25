Kaliteli Zeytinyağı yarışma başvuruları sone erdi - Son Dakika
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Kaliteli Zeytinyağı yarışma başvuruları sone erdi

6 saat önce

Tarım ve Orman Bakanlığı Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanlığı'nca desteklenen 'Zeytinin Zeytinyağına Kayıpsız ve Kaliteli Yolculuğu' projesi kapsamında, Muğla Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen 'Zeytinyağı Kalite Yarışması' için üreticilerin başvuruları sona erdi.

Kaliteli Zeytinyağı yarışma başvuruları sone erdi, System.String[]

Tarım ve Orman Bakanlığı Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanlığı'nca desteklenen 'Zeytinin Zeytinyağına Kayıpsız ve Kaliteli Yolculuğu' projesi kapsamında, Muğla Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen 'Zeytinyağı Kalite Yarışması' için üreticilerin başvuruları sona erdi.


'Zeytinyağı Kalite Yarışması'na Muğla genelinden oldukça yoğun ilgi olurken, yarışma için teslim edilen 86 üreticinin yağları, aynı zamanda proje ortağı olan Zeytin Dostu Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Atilla Totoş, Feridun Kaykı ve Nurdan Nimet Kaykı' ya teslim edildi.


Yağlar teslim edilmeden önce gelen yağlar proje sorumlusu Mühendis Levent Uyan ve Ersan Erken tarafından isimsiz olarak, sadece numaralandırılarak kodlandı. Daha sonra analizi yapılacak olan yağlar, teslim edilen uzmanlar tarafından farklı bir sistemle tekrar kodlandı. Analiz sonuçları jüri üyeleri tarafından 100 puan üzerinden derecelendirilecek. Yarışma sonuçları 7 Şubat 2019 tarihinde düzenlenecek olan törenle açıklanarak, dereceye girenlere ödülleri verilecek.


'Zeytinin Zeytinyağına Kayıpsız ve Kaliteli Yolculuğu' projesi 2 yıllık bir proje olup, ikinci yılı olan 2020 yılında da 'Zeytinyağı Kalite Yarışması' düzenlenecek. - MUĞLA

Zeytinyağı, Muğla, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.12.2019 03:54 Kaynak: İHA
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