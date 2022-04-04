KALİTESİYLE ÜNLÜ ADİLCEVAZ CEVİZİNDE AŞI DÖNEMİ BAŞLADI - Son Dakika
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KALİTESİYLE ÜNLÜ ADİLCEVAZ CEVİZİNDE AŞI DÖNEMİ BAŞLADI

04.04.2022 10:58

BİTLİS'in Adilcevaz ilçesinde yetiştirilen dünyaca ünlü kaliteye sahip cevizlerin aşılama ile çoğaltma çalışmaları başladı.

BİTLİS'in Adilcevaz ilçesinde yetiştirilen dünyaca ünlü kaliteye sahip cevizlerin aşılama ile çoğaltma çalışmaları başladı.

İlçede büyük ve küçük çaplı ceviz yetiştiriciliği yapan üreticiler, mevsim şartlarının uygun hale gelmeye başlamasıyla beraber seralarda 'Adilcevaz13' ve 'Kazankaya' cevizleri başta olmak üzere kaliteli ceviz çeşitlerini aşılamaya başladı. Ceviz üretiminde önemli bir yere sahip olan Adilcevaz'da, sürdürülen çalışmalar kapsamında 'Adilcevaz13' ve 'Kazankaya' isimleri ile tescillenen ceviz fidanlarından her yıl binlerce adet üretilerek ülkenin birçok yerine gönderiliyor.

İlçeye bağlı Bahçedere Köyünde serada aşılı ceviz fidanı yetiştiriciliği yapan 50 yaşındaki Erdal Günay, aşılı ceviz türleri ile meşhur Adilcevaz cevizine talebin oldukça arttığını ve üreticiler olarak ülke genelinden gelen talebi karşılamaya çalıştıklarını söyledi.

Günay, aşılı ceviz fidanlarının ilçe ekonomisine önemli bir katkı sağladığını ifade ederek, 'Sera ortamında Adilcevaz'ın aşılı cevizinin üretimini yapıyoruz. Yaklaşık 10 yıldır bu işi yapıyorum. Her sene Nisan ayının başlarında cevizlerimizi aşılama çalışmalarına başlıyoruz ve bu çalışmalarımız yaklaşık 15 gün devam ediyor. Yıllık ortalama 15-20 bin civarında aşılı ceviz üretimi yapmaktayız. Aşı kalemlerimizi 15 dönüm arazi üzerine kurduğumuz gen bahçesinden karşılamaktayız. Gen bahçemizde 'Adilcevaz13' ve 'Kazankaya' cevizleri başta olmak üzere Adilcevaz cevizinin en kaliteli çeşitleri mevcuttur. Bu işe başlarken şuanda başladığımız en iyi seviyedeyiz. Çünkü yıllarca her şeyi, nasıl yapılacağını öğrendik. Cevizin nereye ekileceğini, nerede daha iyi yetişebileceğini öğrendik. Adilcevaz cevizi çok güzel içi beyaz ince kabukludur. Çok muhteşem bir cevizdir. Aşılı cevizlerimizi Türkiye'nin her yerine gönderiyoruz. Cevizimiz soğuk yerleri seven bir cevizdir. Rakımı 1500'ün üzerinde olan her yerde Adilcevaz cevizi çok rahatlıkla mükemmel bir şekilde yetişir' dedi.

KALİTESİYLE ÜNLÜ ADİLCEVAZ CEVİZİNDE AŞI DÖNEMİ BAŞLADI
KALİTESİYLE ÜNLÜ ADİLCEVAZ CEVİZİNDE AŞI DÖNEMİ BAŞLADI
KALİTESİYLE ÜNLÜ ADİLCEVAZ CEVİZİNDE AŞI DÖNEMİ BAŞLADI

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Adilcevaz, Hisarcık, Ceviz, Aşı, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel KALİTESİYLE ÜNLÜ ADİLCEVAZ CEVİZİNDE AŞI DÖNEMİ BAŞLADI - Son Dakika


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