Kalitesiz satılan hazır kıyafetler vatandaşı kumaşçılara yöneltti - Son Dakika

Hazır dikilmiş kıyafetleri tercih etmeyen vatandaşlar kumaşçıların yolunu tuttu.

Son dönemlerde maliyetleri düşürmek için çoğu kıyafetlerin dikiminde kalitesiz kumaşlar kullanıldığı belirtilirken, kalitesiz kumaşlarla dikilmiş hazır olarak satılan kıyafetleri tercih etmeyen vatandaşların ise kumaşlarını kendileri alıp kıyafetlerini diktirdikleri kaydedildi. Özellikle pamuklu kumaşların tercih ettiğini söyleyen kumaşçı esnafı Osman Şenyurt, son zamanlarda satışlarının iyi gittiğini söyledi. Eskişehir'de 52 senedir kumaş işiyle uğraşan Şenyurt, hazır dikilmiş kıyafetlerde kullanılan kumaşı beğenmeyen vatandaşların kendi kıyafetlerini kendileri diktirmeyi tercih ettiğini aktardı. Şu anda çoğu hazır giyim firmasının Çin pazarına yöneldiğini ifade eden Şenyurt, "Yıllardır paramı kumaştan kazanıyorum. Satılan kumaşların kaliteli olmasına ve yüzde 100 kumaş olmasına özen gösteriyoruz. Kaliteli bir şey giymek isteyen vatandaş kumaşını kendi alıyor ve diktiriyor. Son zamanlarda konfeksiyonlardaki satılan kıyafetlerin kalitesiz olması, vatandaşı kaliteli ve pamuklu kumaş almaya itti. Şu an çoğu firma Çin mallarına yöneldi. Haliyle hazır dikilmiş etekler bile 10 TL'ye kadar satılıyor. Biz pamuklu kumaşın ortalama metrekaresini 16 buçuk liraya satıyoruz. Daha pahalıya mal oluyor ama kaliteli ürün elde ediliyor. O yüzden kaliteli kıyafet diktirmek isteyen vatandaşlar kumaşlarını kendileri seçiyor. Son zamanlardaki satışlarımızda iyi yönde ilerliyor" diye konuştu. - ESKİŞEHİR