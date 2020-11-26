Kalitesiz ve sahte antifriz ile yağ kullanımı 15 bin liraya kadar masraf açabilir - Son Dakika

Kalitesiz ve sahte antifriz ile yağ kullanımı 15 bin liraya kadar masraf açabilir

26.11.2020 09:36

Kalitesiz ve sahte antifriz ile yağ kullanımı 15 bin liraya kadar masraf açabilir Oto bakım ve tamir ustası Ali Osman Yılmaz: "İnternette satılan yağ ve antifriz ucuz diye tercih edilmesin, hasara yol açtığında masraf 15 bin liraya kadar çıkabilir" Kış mevsimi öncesi, motorlu taşıtların antifriz...

Kalitesiz ve sahte antifriz ile yağ kullanımı 15 bin liraya kadar masraf açabilir

Oto bakım ve tamir ustası Ali Osman Yılmaz:

"İnternette satılan yağ ve antifriz ucuz diye tercih edilmesin, hasara yol açtığında masraf 15 bin liraya kadar çıkabilir"

ORDU - Kış mevsimi öncesi, motorlu taşıtların antifriz ve sıvı bakımlarının aksatılmaması motor ömrünü uzatırken, oto tamir ustaları sahte ve kalitesiz sıvılar kullanmanın motorda 15 bin liraya kadar hasar açabileceğini belirtiyor.

2020 yılı Ağustos ayı itibariyle Türkiye'de trafiğe kayıtlı motorlu araç sayısı, 23 milyon 200 bine yaklaştı. Her geçen gün artan talep ve araç sayısı, beraberinde art niyetli kişiler için fırsat oluşturabiliyor. Kış mevsimine girerken motorlu taşıtların antifriz ve sıvı bakımlarının yapılması hayati önem taşıyor. Sıvı ve yağ bakımının aksatılması durumunda araçlar, sürücülere 15 bin liraya kadar ulaşabilen arızalar yol açabiliyor.

İnternette satılan ürünlerde dikkat edilmesi gerekiyor

Bakımlarını ucuza yaptırmak isteyen araç sahipleri kimi zaman ucuz olsun diye internet üzerinden, bayiliği bulunmayan yerlerden düşük maliyetler yağ ve antifriz alabiliyor. Uzmanlar ise tüm bayilerde fiyatların birbirine çok yakın olduğunu, ucuza satılan ürünlerin orijinal paketler içerisine sahte dolum olabileceğini, bunun kullanımının da araçlarda ciddi hasarlara yol açabileceğini ifade ediyor.

"Yılın 12 ayı antifrizle kullanmak gerekiyor"

Ordu'da yeni sanayi sitesinde oto tamir ve bakım ustası Ali Osman Yılmaz, kış öncesi antifrizi ölçtürmenin gerekli olduğunu söyledi. Özellikle Karadeniz Bölgesi'nin artık soğumaya başladığını ve bu nedenle kaliteli antifriz tercih edilmesi gerektiğine vurgu yapan Yılmaz, "Bu nedenle kış sezonlarında araçlarda antifrizin muhakkak kontrol edilmesi gerekiyor. Tabi öncelikle kaliteli antifrizleri kullanmak gerekiyor. 'Bu ucuzmuş' deyip araca konulmaması gerekmiyor. Kalitesiz antifrizler su borularına, aracın radyatörü ve devridaimine zarar veriyor ve su kaçaklarına neden oluyor. Zamanla çamurlaşıyor ve motorun içerisini tıkayabiliyor. ve bu parçalar bozulduğunda değişmesi gerekiyor. Yılın 12 ayı antifrizle araç kullanmak gerekiyor" dedi.

"İnternette satılan ucuz diye tercih edilmesin"

"Artık para kazanmak için herkes farklı işle yapabiliyor" diyen Yılmaz, "Özellikle internet ortamından sitelere güvenip giriyorlar ama kimi zaman sahte ürün gelebiliyor. Bu motor yağı, filtre, antifrizde geçerli. İnsanlar ucuz diye tercih etmesinler, orijinal kutuya sahte dolum yapabiliyorlar. Gerçek bayilerinden alınan yağlarda ve diğer parçalarda bu şekilde problem yaşanmıyor" diye konuştu.

"Masraf 15 bin liraya kadar ulaşabilir"

Araç üreticilerinin, sıfır araçlarda saf su değil antifriz dolumu yaparak satışa sunduğunu ancak insanların zamanla soğutma sıvısını su ile değiştirdiklerine dikkat çeken Ali Osman usta, "Kalitesiz antifriz kullanımı sonucu motorda da zarar oluyor ve su kanalları çamurlaşıp tıkanıyor, su kanallarını sonrasında çürütüyor. Zamanla silindir kapağı ve contaya da zarar verirse 10 bin lira 15 bin lira arasında değişebiliyor. Aşırı hararete binerse kimi zaman komple motoru yenilemeye kadar ilerleyebiliyor" ifadelerine yer verdi.

Soğuk havada kış lastiklerinin yanında marş, şarj dinamosu ve akülerin kontrol edilmesi gerektiğini ifade eden Ali Osman Yılmaz, "Bunların muhakkak kontrol edilmesi ve sıkıntılı olanların yapılması gerekiyor. Araçlar soğuk havalarda çalışmakta zorluk çekiyor" dedi.

Kalitesiz ve sahte antifriz ile yağ kullanımı 15 bin liraya kadar masraf açabilir
Kalitesiz ve sahte antifriz ile yağ kullanımı 15 bin liraya kadar masraf açabilir
Kalitesiz ve sahte antifriz ile yağ kullanımı 15 bin liraya kadar masraf açabilir
Kalitesiz ve sahte antifriz ile yağ kullanımı 15 bin liraya kadar masraf açabilir
Kalitesiz ve sahte antifriz ile yağ kullanımı 15 bin liraya kadar masraf açabilir
Kalitesiz ve sahte antifriz ile yağ kullanımı 15 bin liraya kadar masraf açabilir
Kalitesiz ve sahte antifriz ile yağ kullanımı 15 bin liraya kadar masraf açabilir

Ali Osman, İnternet, Türkiye, Ağustos, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Kalitesiz ve sahte antifriz ile yağ kullanımı 15 bin liraya kadar masraf açabilir - Son Dakika


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