Kalıtsal bağışıklık sistemi yetersizliği farkındalığı için renkli balonları gökyüzüne bıraktılar - Son Dakika
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Kalıtsal bağışıklık sistemi yetersizliği farkındalığı için renkli balonları gökyüzüne bıraktılar

27.04.2022 11:07
Kalıtsal bağışıklık sistemi yetersizliği farkındalığı için renkli balonları gökyüzüne bıraktılar

Selçuk Üniversitesi (SÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi doktorları, sağlık çalışanları ve hasta yakınları, kalıtsal bağışıklık sistemi yetersizliği olarak nitelendirilen primer immün yetmezliğine dikkati çekmek amacıyla renkli balonları gökyüzüyle buluşturdu.

Selçuk Üniversitesi (SÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi doktorları, sağlık çalışanları ve hasta yakınları, kalıtsal bağışıklık sistemi yetersizliği olarak nitelendirilen primer immün yetmezliğine dikkati çekmek amacıyla renkli balonları gökyüzüyle buluşturdu.

SÜ Tıp Fakültesi Çocuk İmmünoloji ve Allerji Bilim Dalı ekibi 22-29 Nisan Primer İmmün Yetmezliği Farkındalık Haftası dolasıyla başhekimlik önünde etkinlik düzenledi.

Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hasibe Artaç, primer immün yetmezliğinde erken tanı ve tedavinin sağlanması, hastalıkla ilgili hasta ve ailelerin bilgilendirilmesi ve vatandaşlarda farkındalığın oluşturulmasını amaçladıklarını belirtti.

Primer İmmün Yetmezlik Farkındalık Haftası'nda dünyada balon uçurma etkinliklerinin düzenlendiğini aktaran Artaç, "Uçan her balon erken tedaviye ulaşan, tanısı konulan ve takibe alınan hastaları ifade ediyor. Türkiye Ulusal Allerji ve Klinik İmmünoloji Derneği'nin desteğiyle Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk İmmünoloji ve Allerji Bilim Dalı olarak farkındalığı artırmak istiyoruz." diye konuştu.

Konuşmanın ardından doktorlar, sağlık çalışanları ve hasta yakınları, primer immün yetmezliğine dikkati çekmek amacıyla renkli balonları gökyüzüne bıraktı.

Etkinliğe SÜ Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yavuz Selvi, Dekan Yardımcıları Prof. Dr. İnci Kara, Prof. Dr. Nadire Ünver Doğan, doktorlar, sağlık çalışanları ve hasta yakınları katıldı.

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Tıp Fakültesi Hastanesi, Selçuk Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Çocuk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kalıtsal bağışıklık sistemi yetersizliği farkındalığı için renkli balonları gökyüzüne bıraktılar - Son Dakika


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