'Kalk Gidelim' 100. bölümü kutladı
6 saat önce
Kutlamaya dizinin yapımcısı Eyüp Üstün ve oyuncular Ufuk Özkan, Mehtap Bayri, Ayça Varlıer, Erkan Sever ve dizi ekibi katıldı.
Kutlamaya dizinin yapımcısı Eyüp Üstün ve oyuncular Ufuk Özkan, Mehtap Bayri, Ayça Varlıer, Erkan Sever ve dizi ekibi katıldı. 3 senedir Muğla'da yaşayan ekip, 100 bölümü geride bırakmanın mutluluğunu paylaştı. Özkan "Projeye başlarken duyduğumuz aynı heyecanla çekimlere devam ediyoruz. Burada tüm ekibimizle aile olduk. 100. bölüme ulaşmaktan çok mutluyuz" dedi.
Haber Yayın Tarihi: 27.02.2020 08:47
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