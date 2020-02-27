'Kalk Gidelim' 100. bölümü kutladı

Kutlamaya dizinin yapımcısı Eyüp Üstün ve oyuncular Ufuk Özkan, Mehtap Bayri, Ayça Varlıer, Erkan Sever ve dizi ekibi katıldı. 3 senedir Muğla'da yaşayan ekip, 100 bölümü geride bırakmanın mutluluğunu paylaştı. Özkan "Projeye başlarken duyduğumuz aynı heyecanla çekimlere devam ediyoruz. Burada tüm ekibimizle aile olduk. 100. bölüme ulaşmaktan çok mutluyuz" dedi.