'Kalk Gidelim' 100. bölümü kutladı - Son Dakika
Son Dakika Magazin 'Kalk Gidelim' 100. bölümü kutladı - Son Dakika Magazin

'Kalk Gidelim' 100. bölümü kutladı

6 saat önce

Kutlamaya dizinin yapımcısı Eyüp Üstün ve oyuncular Ufuk Özkan, Mehtap Bayri, Ayça Varlıer, Erkan Sever ve dizi ekibi katıldı.

'Kalk Gidelim' 100. bölümü kutladı, System.String[]

Kutlamaya dizinin yapımcısı Eyüp Üstün ve oyuncular Ufuk Özkan, Mehtap Bayri, Ayça Varlıer, Erkan Sever ve dizi ekibi katıldı. 3 senedir Muğla'da yaşayan ekip, 100 bölümü geride bırakmanın mutluluğunu paylaştı. Özkan "Projeye başlarken duyduğumuz aynı heyecanla çekimlere devam ediyoruz. Burada tüm ekibimizle aile olduk. 100. bölüme ulaşmaktan çok mutluyuz" dedi.

Ayça Varlıer, Mehtap Bayri, Muğla, Eyüp, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 27.02.2020 08:47 
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