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Kalk Gidelim dizisine yeni oyuncu

43 dakika önce

Aşk ve Mavi dizisi ile oyunculuk kariyerine başlayan güzel oyuncu Gülderen Güler TRT1 ekranlarında yayınlanan "Kalk Gidelim" dizisine Behice karakteri ile dahil oldu.

Kalk Gidelim dizisine yeni oyuncu, System.String[]

. Çekimleri Muğla'da devam eden diziye dahil olmaktan mutlu olduğunu belirten Güler, " Kalk Gidelim kadrosuna girmekten mutluyum" dedi.

Kalk Gidelim Dizisi, Muğla, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.09.2019 01:44 Kaynak: Bültenler
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