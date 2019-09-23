Kalk Gidelim dizisine yeni oyuncu
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Aşk ve Mavi dizisi ile oyunculuk kariyerine başlayan güzel oyuncu Gülderen Güler TRT1 ekranlarında yayınlanan "Kalk Gidelim" dizisine Behice karakteri ile dahil oldu.
Haber Yayın Tarihi: 23.09.2019 01:44 Kaynak: Bültenler
. Çekimleri Muğla'da devam eden diziye dahil olmaktan mutlu olduğunu belirten Güler, " Kalk Gidelim kadrosuna girmekten mutluyum" dedi.
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