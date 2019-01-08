Son Dakika Haberleri: Kalk Gidelim Ekibi'nden Ufuk Özkan'a Büyük Şok

Kalk Gidelim Ekibi'nden Ufuk Özkan'a Büyük Şok

1 saat önce

Ufuk Özkan'a hazırladıkları şakayla sette kahkaa tufanı yaratan Kalk Gidelim ekibi Ufuk Özkan nasıl biridir sorusuna verdikleri cevaplarla başarılı sunucuyu şaşkınlığa uğrattılar.

Kalk Gidelim Ekibi'nden Ufuk Özkan'a Büyük Şok, System.String[]

TRT 1'in efsane yarışma programı Aileler Yarışıyor'un konukları Kalk Gidelim'in sevilen oyuncuları oldu.

Kerim Yağcı'nın şarkılarıyla renk kattığı, Çarşamba günü ekranan gelecek bölümde Aslı Omağ ve Hayrettin'in keyifli atışmaları yarışmaya damga vurdu. Yarışmada gülme krizine giren oyuncular Ufuk Özkan'a da zor anlar yaşattılar. Ufuk Özkan için bir şaka da hazırlayan ekip final bölümünde kazandıkları büyük ödülü ikinci evleri gibi gördükleri Muğla'da ihtiyacı olan bir aileye bağışladılar.

İlk defa gülmekten yarışmayı sunamadığını belirten Ufuk Özkan "Bu yarışmanın yeri benim için çok ayrı. Ancak bugün sunduğum bölüm paha biçilmez. İkinci ailem dediğim Kalk Gidelim ekibimle birlikteydim. Muğla'da sette yaşadığımız atmosferi Aileler Yarışıyor'a da taşıdık." Dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 06:21 Kaynak: Bültenler

Kerim Yağcı, Ufuk Özkan, Kalk Gidelim Dizisi, Güncel
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