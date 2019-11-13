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'Kalk Gidelim' ekibinden 'Geleceğe Nefes' kampanyasına destek
8 saat önce
Dizinin başrol oyuncuları Mehtap Bayri ve Erkan Sever, ekip adına fidan dikti.
Dizinin başrol oyuncuları Mehtap Bayri ve Erkan Sever, ekip adına fidan dikti. Yapımcı Eyüp Üstün de Muğla'da "Kalk Gidelim Ormanı" oluşturmak için Orman Müdürlüğü ile görüşmeler yaptığını açıkladı.
Haber Yayın Tarihi: 13.11.2019 08:43
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