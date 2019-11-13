Son Dakika Haberleri: 'Kalk Gidelim' ekibinden 'Geleceğe Nefes' kampanyasına destek
Son Dakika Magazin 'Kalk Gidelim' ekibinden 'Geleceğe Nefes' kampanyasına destek - Son Dakika Magazin

'Kalk Gidelim' ekibinden 'Geleceğe Nefes' kampanyasına destek

8 saat önce

Dizinin başrol oyuncuları Mehtap Bayri ve Erkan Sever, ekip adına fidan dikti.

'Kalk Gidelim' ekibinden 'Geleceğe Nefes' kampanyasına destek, System.String[]

Dizinin başrol oyuncuları Mehtap Bayri ve Erkan Sever, ekip adına fidan dikti. Yapımcı Eyüp Üstün de Muğla'da "Kalk Gidelim Ormanı" oluşturmak için Orman Müdürlüğü ile görüşmeler yaptığını açıkladı.

Mehtap Bayri, Erkan Sever, Muğla, Eyüp, Magazin

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 13.11.2019 08:43 
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