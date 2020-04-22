Kalk Gidelim Eve

Tüm oyuncuların kendi evlerinde, kendi çekimlerini yaptığı dizinin çalışmalarına başlandı.
Tüm oyuncuların kendi evlerinde, kendi çekimlerini yaptığı dizinin çalışmalarına başlandı. Yapımcı Eyüp Üstün yeni projeyle ilgili şunları söyledi: "Yönetmenimiz çekim anında görüntülü bağlanarak yönlendirmeler yapıyor" dedi.
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22.04.2020 14:05:21. #1.13#