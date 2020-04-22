Kalk Gidelim Eve

Tüm oyuncuların kendi evlerinde, kendi çekimlerini yaptığı dizinin çalışmalarına başlandı. Yapımcı Eyüp Üstün yeni projeyle ilgili şunları söyledi: "Yönetmenimiz çekim anında görüntülü bağlanarak yönlendirmeler yapıyor" dedi.