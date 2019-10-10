Son Dakika Haberleri: Kalk Gidelim setinde canlı reyting ölçümü!
Son Dakika Güncel Kalk Gidelim setinde canlı reyting ölçümü!

Kalk Gidelim setinde canlı reyting ölçümü!

23 dakika önce

Türkiye'nin en çok sevilen aile komedisi dizilerinden olan, "Kalk Gidelim" dizisi çekimler esnasında izleyici baskınına uğruyor.

Kalk Gidelim setinde canlı reyting ölçümü!, System.String[]

Kalk Gidelim ekibi ve oyuncuları izleyicili çekime alıştı.

Türkiye'nin dört bir yanından gelen Kalk Gidelim hayranları çekimler boyunca ekip ve oyuncuları yalnız bırakmıyor. Staff Film yapımı olan "Kalk Gidelim" dizi ekibi ise çekimler boyunca onlara eşlik eden izleyiciden ve yoğun ilgiden memnun oluyor. Dizi ekibi, hem set aksamasın hem de ziyaretçiler güzel karşılansın diye ayrı bir özen gösteriyor.

Günlük hayatta başa gelebilecek her türlü durumun ailece birlikle nasıl aşılabileceğini komedi tarzında görmemizi sağlayan "Kalk Gidelim" dizisinin Yapımcısı Eyüp Üstün '' Emeğimizin karşılığını her gün aldığımız bu yolda, bu yoğun ilgiden dolayı ekipçe çok memnunuz. İzleyicilerden aldığımız tepkiler bizi bu işe bağlayan en güzel motivasyonumuzdur'' diyor.

Staff Filmin yapımcılığında her Cumartesi 20.00'de TRT1 ekranlarında sevilerek takip edilen dizi "Kalk Gidelim"in oyuncu kadrosunda Ufuk Özkan, Erkan Sever, Ayça Varlıer, Mehtap Bayri, Emin Gürsoy, Nalan Okçuoğlu, Aslı Omağ, Kerim Yağcı, Hayrettin, Alper Saylık, Sena Çakır, İlayda Aydın, Alican Okumuş, Andrey Polyanin, Ece Aydemir, Can Kıran, Öznur Ön, Dilara Gül Demiral, Ali Dinç, Ferhat Yılmaz, Burak Diri, Pelin Şahin, Ebuhan Tırtar, Gülderen Gülen ve Bayazıt Gülercan yer alıyor.

Kalk Gidelim Dizisi, Türkiye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.10.2019 09:53 Kaynak: Bültenler
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