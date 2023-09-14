Kalkan Balığı Tarifi - Son Dakika

Kalkan Balığı Tarifi

Kalkan Balığı Tarifi
Son Güncelleme: 14.09.2023 01:01

Deniz ürünleri lezzetleri sevenlerin mutlaka denemesi gereken bir tarif olan Kalkan balığı, ağızda dağılan kıvamı ile özel bir lezzet seçeneği olarak öne çıkıyor. Temizlenen ve dilimlenen kalkan balıkları mısır unu, tuz ve beyaz un karışımına bulanarak kızgın yağda kızartılıyor.

Deniz ürünleri lezzetleri sevenlerin mutlaka denemesi gereken bir tarif Kalkan balığı ağızda dağılan kıvamı ile özel bir lezzet seçeneği olarak öne çıkıyor. Peki, Kalkan balığı nasıl yapılır? Kalkan balığı nedir? Kalkan balığı nasıl yapılır, Kalkan balığı yapılırken nelere dikkat edilir? MasterChef'te Kalkan balığı yapıldı, evde klasik Kalkan balığı yapıldı! İşte en güzel Kalkan balığı!

KALKAN BALIĞI TARİFİ!

• 1 kg. kalkan balığı

• 3 yemek kaşığı mısır unu

• 2 yemek kaşığı beyaz un

• 1 çay kaşığı tuz

• Kızartmak için 1 su bardağı sıvı yağ

YAPILIŞI

1 Temizlenen ve dilimlenen kalkan balıklarını güzelce yıkayın ve süzgeçte suyunun süzün

2 Mısır unu, tuz ve beyaz unu bir tabakta karıştırın. Suyunu akıttığınız balık dilimlerini unlu karışıma her yanına gelecek şekilde karıştırın.

3 Bir tavayı kızdırın. Yağ ilave edip yağ kızdıktan sonra balık dilimlerinin her tarafını kızartın.

MasterChef, Eğitim, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Eğitim Kalkan Balığı Tarifi - Son Dakika


Son Dakika
00:49 Kayseri'de 18 yaşındaki genç kız sokak ortasında vurularak öldürüldü
00:47 6 aya kadar vadeli Kur Korumalı Mevduat hesaplarında zorunlu karşılık oranı yüzde 25'e yükseltildi
00:20 Manchester United'dan 70 milyon euroluk dev forma sponsorluğu anlaşması
00:17 Erdoğan'ın imzasıyla Rusya, Ukrayna, Polonya, Fas ve Burundi Cumhuriyeti'ne yeni büyükelçiler atandı
23:58 Avrupa Parlamentosu'ndan Lukaşenko hamlesi: Tutuklanması için çağrı yaptılar
23:41 Dışişleri Bakanlığı'ndan, Türkiye'nin AB'ye katılım sürecini rafa kaldıran Avrupa Parlamentosu'na sert tepki: Akıl dışı bir tutum
23:16 Fenerbahçe, 6 numara transferini İngiltere'den buldu
22:53 İstinaf Mahkemesi'nden, UKOME'nin İstanbul'da taksi dönüşümüne karşı açılan davasına ret
22:52 "Türkiye şeriat ile yönetilsin istiyor musunuz?" sorusuna Fatih Erbakan'dan canlı yayında net yanıt
22:40 Milli Voleybolcu Melissa Vargas'a hemşehrilik beratı verilecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.09.2023 02:13:50. #1.12#
SON DAKİKA: Kalkan Balığı Tarifi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement