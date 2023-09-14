Kalkan Balığı Tarifi

Deniz ürünleri lezzetleri sevenlerin mutlaka denemesi gereken bir tarif Kalkan balığı ağızda dağılan kıvamı ile özel bir lezzet seçeneği olarak öne çıkıyor. Peki, Kalkan balığı nasıl yapılır? Kalkan balığı nedir? Kalkan balığı nasıl yapılır, Kalkan balığı yapılırken nelere dikkat edilir? MasterChef'te Kalkan balığı yapıldı, evde klasik Kalkan balığı yapıldı! İşte en güzel Kalkan balığı!

KALKAN BALIĞI TARİFİ!

• 1 kg. kalkan balığı

• 3 yemek kaşığı mısır unu

• 2 yemek kaşığı beyaz un

• 1 çay kaşığı tuz

• Kızartmak için 1 su bardağı sıvı yağ

YAPILIŞI

1 Temizlenen ve dilimlenen kalkan balıklarını güzelce yıkayın ve süzgeçte suyunun süzün

2 Mısır unu, tuz ve beyaz unu bir tabakta karıştırın. Suyunu akıttığınız balık dilimlerini unlu karışıma her yanına gelecek şekilde karıştırın.

3 Bir tavayı kızdırın. Yağ ilave edip yağ kızdıktan sonra balık dilimlerinin her tarafını kızartın.