Son Dakika Haberleri: Kalkan Balığının Fiyatı Dudak Uçuklatıyor

Kalkan Balığının Fiyatı Dudak Uçuklatıyor

14 dakika önce

Karadeniz'de avlanan 13 kilogram ağırlığındaki bir kalkan balığı 2 bin 80 liradan alıcısını bekliyor.

Kalkan Balığının Fiyatı Dudak Uçuklatıyor, System.String[]
Karadeniz'de avlanan 13 kilogram ağırlığındaki bir kalkan balığı 2 bin 80 liradan alıcısını bekliyor.

Balıkçı Olcay Karabulut, mevsimi olmasına rağmen Karadeniz'in en önemli türlerinden kalkan balığının bugünlerde çok az sayıda avlandığını söyledi.

Karabulut açıklamalarının devamında; "Şuan da bu kalkan balığımız trolden geldi. 13 kilonun üzerinde. Bu sene dediğimiz gibi her zaman deniz bereketli oldu. Şuan da tuttuğumuz kalkan 13 kilogram. Kilogram fiyatı ise 160 liradan satılmaktadır. Bu seneki sezonu değerlendirmek gerekirse deniz genel olarak bayağı bereketli oldu. Palamuttan tut, hamsiye, istavritimizden, mezgite, barbuna kadar balık boldu" dedi. - SİNOP

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.04.2019 04:04 Kaynak: İHA

Karadeniz, Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Pazar ve Markette Fiyatlar Artınca Tüketici Online Alışverişe Yöneldi Yasak Olmasına Rağmen İnternetten Atmaca Satılıyor! Cezası 10 Bin Lira Dolar ve Euro Günü Nasıl Kapattı! İşte Son Durum Baykal'dan Hükümete Çağrı: Sonuçlar Hemen İlan Edilmeli
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.4.2019 16:18:42. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kalkan Balığının Fiyatı Dudak Uçuklatıyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]