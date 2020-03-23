Kalkan balığının kilosu 230 TL - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Kalkan balığının kilosu 230 TL - Son Dakika Ekonomi

Kalkan balığının kilosu 230 TL

6 saat önce

Ordu'nun Fatsa ilçesi açıklarında avlanan kalkan balığının kilosu 230 liradan satılıyor.

Kalkan balığının kilosu 230 TL, System.String[]

Ordu'nun Fatsa ilçesi açıklarında avlanan kalkan balığının kilosu 230 liradan satılıyor.


Her gün kalkan avı için sabahın erken saatlerinde denize açılan balıkçılar avladıkları kalkan balıkları ile limana dönüyorlar.


Kalkan balığının kilosunun 230 TL olduğunu söyleyen balıkçılar ortalama en küçük balığın 3 kilo geldiği bilgisini verdiler.


Fatsalı balıkçılardan Yusuf Aktaş, "Bugünlerde denizde kalkan balığı bereketi var. Balığa çıkan kayıkçıların ağlarına takılmaya başladı. Kalkan balığı fazla avlanmadığı için fiyatı da pahalı oluyor. Vatandaşlarımızın bu balığı bize sipariş veriyor. 3 kilo ile 10 kilo arasında kalkan balıklarının ağırlığı değişiyor" dedi. - ORDU

Fatsa, Ordu, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.03.2020 01:40 Kaynak: İHA

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