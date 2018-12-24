Kalkan: "Esnaf Verilen Krediyi Uygun Kullansın"

Burdur Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Recep Kalkan, "Esnafımız verilen krediyi amacına uygun kullanırsa ekonomik darboğaz daha kolay atlatılabilir" dedi.

Burdur Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Recep Kalkan, "Esnafımız verilen krediyi amacına uygun kullanırsa ekonomik darboğaz daha kolay atlatılabilir" dedi.



Burdur Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Recep Kalkan, Bucak Hızarcılar, Marangozlar ve Mobilyacılar Odası Başkanı İsmail İnan ile birlikte Yerel bir Televizyon kanalında yayınlanan Ayrıntı programında Bilal Karasakal ve Cemalettin Bektaş'ın konuğu oldu. Programda esnafın 2018 yılını değerlendirerek TÜİK verilerine göre Burdur'un en çok işyeri kapanan il olmasının nedenlerini açıklayan Kalkan, "Bir iş yeri açmak için öncelikle ARGE çalışması yapmak gerekir. Vatandaşlarımız açacağı işle ilgili küçük bir fikir sahibi ise hemen işyeri açıyor araştırma yapmadan açılan iş yeri de genellikle el değiştiriyor" dedi.



Burdur'un yol ekonomisinden gereken payı alamadığını belirten Başkan Kalkan, "Burdur, Antalya-Ankara ve Ankara -Muğla yolunda bağlantıyı sağlayan bir il olmasına rağmen yol ekonomisinden gereken payı alamıyor. Pazarlayacak ürünümüz de var ama pazarlama alanımız dar. Biz farklı bir ile gittiğimizde o ile borçlu hissederek yolda durup o yöreye ait ürünler satın alırken neden bizim ürünlerimiz satılmasın. Devletimiz esnaflarımıza bu kriz gününde nefes almalarını sağlamak ya da iş yerlerini büyütmek için düşük faizlerle krediler veriyor. Esnaflarımızın bazıları bu kredileri ya otomobillerini yenilemek ya da gayrimenkul almak gibi lüks tüketim yapmakta. Bazı esnafımız verilen krediyi amacına uygun kullanırsa ekonomik darboğaz daha kolay atlatılabileceğine inanıyorum" diye konuştu.



Bucak Hızarcılar, Marangozlar ve Mobilyacılar Başkanı İnan ise mobilyacıların en önemli sorunlarının mobilyada kullanılan hammadde olduğunu söyledi. - BURDUR

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