Kalkan: "Okulların sağlıklı açılması için okullara ödenek verilmeli" - Son Dakika

Kalkan: "Okulların sağlıklı açılması için okullara ödenek verilmeli"

Eğitim Bir-Sen Kayseri Şube Başkanı Aydın Kalkan, "Okulların sağlıklı açılması için okullara ödenek verilmeli" dedi.

Kalkan:

Eğitim Bir-Sen Kayseri Şube Başkanı Aydın Kalkan, "Okulların sağlıklı açılması için okullara ödenek verilmeli" dedi.

Eğitim Bir-Sen Kayseri Şube Başkanı Aydın Kalkan, yaptığı açıklamada, "Okulların açılması için Milli Eğitim Bakanlığı yoğun çalışma içerisinde. Milli Eğitim Müdürleri okul idarecileriyle toplantılar yapıyor. Eğitim camiası olarak öğrencilerimizden uzak kalmak istemiyoruz. Okulların gerekli şartlar oluşturulduktan sonra açılmasını canı gönülden istiyoruz. Okul müdürlerimiz okulların yüz yüze eğitimle açılması öncesinde bazı sıkıntılar yaşıyor. Bakanlık ve il müdürlükleri alınacak tedbirleri, listeler halinde sıralıyor ve okul müdürlerine bu sorumlulukları veriyor" dedi.

Kalkan, "Okul müdürleri maske hazırlamak zorunda fakat ödenekleri yok, dezenfektan tedarik etmek zorunda bazı meslek liselerimiz bu konuda üretim yapıyor ve ihtiyacı karşılıyor. Okulların çoğunda temizlik görevlileri yok, İŞ KUR aracılığı ile çalıştırılan işçiler henüz belirlenmedi. Tüm tedbirleri alması gereken okul yöneticileri Bakanlığın emirleri ile imkansızlıklar arasında sıkışmış durumda. Yerel imkanlarla ihtiyaçları karşılayın deniyor fakat okuluna, semtine, konumuna göre yerel imkanlara ulaşma imkanı farklılık gösteriyor, Söz konusu olan çocuklarımız ve insan sağlığı. Bakanlık ödenek oluşturmalı ve yaşanabilecek olumsuzlukların önüne geçmelidir. Biz okulların sağlıklı bir şekilde açılması için okullarımıza öğrenci başı ödenek verilmesini, talep ediyoruz. Okul idarecilerine öğrenci velilerinden bağış almayın deniyor, bir yandan da ihtiyaçlarınızı kendi imkanlarınızla karşılayın deniyor. Burada bir çelişki var, bu çelişki giderilmeli okul yöneticilerimiz sıkıntıdan kurtarılmalıdır" ifadelerini kullandı. - KAYSERİ

Eğitim Bir Sen, Aydın Kalkan, Kayseri, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.08.2020 15:02

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Kalkan: 'Okulların sağlıklı açılması için okullara ödenek verilmeli' - Son Dakika
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