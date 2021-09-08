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Kalkandereli kadınlar bu merkezle meslek sahibi olacak - Son Dakika

Kalkandereli kadınlar bu merkezle meslek sahibi olacak

08.09.2021 15:50
Kalkandereli kadınlar bu merkezle meslek sahibi olacak, System.String[]

Rize'nin Kalkandere ilçesinde Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından organize edilen ilçe kaymakamlığı, belediye başkanlığı ve ilçedeki STK'ların destekleriyle hazırlanan ve ilçe kadınlarını iş hayatına hazırlayacak olan Kadın Kültür Evi'nin açılışı gerçekleştirildi.

Rize'nin Kalkandere ilçesinde Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından organize edilen ilçe kaymakamlığı, belediye başkanlığı ve ilçedeki STK'ların destekleriyle hazırlanan ve ilçe kadınlarını iş hayatına hazırlayacak olan Kadın Kültür Evi'nin açılışı gerçekleştirildi.

Açılışa İl Milli Eğitim Müdürü Engin Emen, Kültür ve Turizm İl Müdürü Esra Alemdaroğlu, İlçe Kaymakamı Kemal Sefa Gökmenoğlu, Belediye Başkanı Kenan Yıldırım, İlçe Milli Eğitim Müdürü Davut Tiryaki'nin yanı sıra çok sayıda vatandaş katıldı.

Kurdele töreninden önce konuşan Kalkandere ilçe Milli Eğitim Müdürü Davut Tiryaki ilçede ilk kez sadece kadınlara hitap edecek bir yerin açılmasına vesile oldukları için mutlu olduklarını dile getirerek "Her ne kadar metre kare olarak çok büyük bir bina olmasa da ilçemizde ilk defa sadece kadınlarımıza hitap eden ve onlara kendilerini değerli hissettirecek bir mekan sunuyoruz. Kalkandere İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü olarak kadınlarımızın en az erkekler kadar beceri sahibi olduklarını ve bu nedenle kendilerine en az onlar kadar fırsat verilmesi gerektiğini düşünüyoruz. Kadınlarımızı meslek sahibi yapacak projeleri önemsiyor ve destekliyoruz" dedi.

İlçe Kaymakamı Kemal Sefa Gökmenoğlu ise Kadın Kültür Evi'nin açılışı ile yıllardır hayali kurulan bir projenin hayata geçtiğini dile getirerek "Yıllardır ilçemizde hayal edilen bir mekanı hayata geçirmenin bahtiyarlığını yaşamaktayız. Amacımız yöre kadınının istihdamını teşvik etmektir. Kadınların ve gençlerin olduğu yerde bizler inanıyoruz ki dinamizm vardır. Kadın Kültür Evi'nin açılmasıyla ilçemize dinamizm gelecektir" ifadelerini kullandı.

Kadın Kültür Evi'nin usta öğretici olan Ayfer Gündoğan eğitimlere katılarak kendini geliştirecek öğrencilerin hemen iş bulma fırsatı yakalayabileceğini dile getirerek "Kalkandere de bir ilke imza atıyoruz. Burada ki bayanlara daha değerli olduklarını hissettirmek için eklimizden gelenin en iyisini yapacağız. Burada kuaförlük adına her şey, kadınlara yönelik konferanslar, seminerler olacak. Çay sohbetleri olacak. Buranın kadınlarımıza çok şey kazandıracağına inanıyorum. Burada kadınlar meslek edine bilir, kuaförlük mesleğinde çok fazla eleman açığı var. Burada ki kendini iyi yetiştirecek öğrencimiz hemen iş bulabilecektir" şeklinde konuştu.

Açılış töreni protokol üyelerinin kurdele kesmesi ve ardından ikramlar ile son buldu. - RİZE

Kalkandereli kadınlar bu merkezle meslek sahibi olacak
Kalkandereli kadınlar bu merkezle meslek sahibi olacak
Kalkandereli kadınlar bu merkezle meslek sahibi olacak
Kalkandereli kadınlar bu merkezle meslek sahibi olacak
Kalkandereli kadınlar bu merkezle meslek sahibi olacak

milli eğitim bakanlığı, Kalkandere, Hisarcık, Rize, Yaşam, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Kalkandereli kadınlar bu merkezle meslek sahibi olacak - Son Dakika


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