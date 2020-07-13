Kalker ocağında incelemelerde bulundu - Son Dakika

Kalker ocağında incelemelerde bulundu

Kütahya'nın Simav ilçesinde bir takım incelemeler gerçekleştiren Kütahya Valisi Ali Çelik, Yeşilköy sınırları içinde bulunan Kütahya İl Özel İdaresi'ne ait Kalker ocağına gitti.

Kütahya'nın Simav ilçesinde bir takım incelemeler gerçekleştiren Kütahya Valisi Ali Çelik, Yeşilköy sınırları içinde bulunan Kütahya İl Özel İdaresi'ne ait Kalker ocağına gitti. Kütahya İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Murat Koyak burada yaptığı açıklamada, yılda 140 bin ton olmak üzere 5 yılda 700 bin ton agrega malzeme üretmeyi amaçladıklarını söyledi. Koyak, " Yıllık 1 milyon 972 bin 488 TL olmak üzere 5 yılda 9 milyon 862 bin 440 TL üretim maliyetiyle Simav, Pazarlar ve Şaphane ilçelerinin yol altyapısı, satıh kaplama, BSK sıcak asfalt yapımın kaliteli ve ekonomik yol yapımına imkan sağlıyor" dedi.


Ziyarette Vali Çelik'e Simav Kaymakamı Türker Çağatay Halim, Simav Belediye Başkan Yardımcısı Fatih Kalay, İl Genel Meclisi Üyeleri Kahraman Aktay, Ali Osman Ergün, Ahmet Şimşek ve AK Parti İlçe Başkanı Ahmet Kulat eşlik etti. - KÜTAHYA

Yeşilköy, Kütahya, Simav, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.07.2020 10:54 Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Kalker ocağında incelemelerde bulundu - Son Dakika Ekonomi
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