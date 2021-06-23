Kalkım Balıklı Kaplıca Turizme Kazandırılacak - Son Dakika

Kalkım Balıklı Kaplıca Turizme KazandırılacakÜnü günden güne yayılan ve dünyanın her yerinde tanınan 'doktor balıklar' için Kalkım da proje geliştiriliyor. Valimiz Salih Ayhan, Genel Sekreterimiz Kadir Algın ve İdaremizin ilgili birim müdürleri ile teknik personeller dünyaca ünlü doktor balıkların doğal ortamında yaşadığı Kalkım Deresinde incelemelerde bulunarak Kangal Kaymakamı Erinç Demir'den bilgi aldı. Kangal ilçesine bağlı Çetinkaya köyünde bulunan Kalkım Balıklı Kaplıcasını turizme kazandırılmayı hedeflediklerini ifade eden Valimiz Salih Ayhan, "Bu alanın turizme kazandırılması ile birlikte doktor balıklar yurt içi ve yurt dışından gelen hastalara şifa dağıtacak. " dedi. Daha sonra Sivas İl Özel İdaresi Genel Sekreterimiz Kadir Algın başkanlığında, Sivas İl Özel İdaresi Birim Müdürleri ve teknik personellerin katılımıyla, Kalkım da uygulanabilecek proje ve yürütülebilecek çalışmalara dair değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi. Kalkım projesinin hayat bulmasıyla birlikte bölgenin adından daha çok söz ettirmesi, doğal bir güzelliğe sahip yörenin daha sık ziyaret edilmesi ve doktor balıkların hastalara şifa dağıtması bekleniyor.