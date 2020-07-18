Kalkım çileği için coğrafi işaret başvurusu - Son Dakika

Kalkım çileği için coğrafi işaret başvurusu

ÇANAKKALE'nin Yenice ilçesinde Kaz Dağları'nın eteklerindeki Kalkım beldesinde yetişen çilek için coğrafi işaret tescili başvurusunda bulunuldu.

ÇANAKKALE'nin Yenice ilçesinde Kaz Dağları'nın eteklerindeki Kalkım beldesinde yetişen çilek için coğrafi işaret tescili başvurusunda bulunuldu. Kalkım Belediye Başkanı Ak Parti'li İbrahim Taşkın, "Coğrafi işaret tecilimizi aldıktan sonra piyasamız genişleyecek, çileğimizi bütün dünya tanıyacak" dedi.

Çanakkale'de çilek denince akla Kaz Dağları'nın eteklerinde kalan Yenice ilçesinin Kalkım beldesi geliyor. Yöre halkının en önemli gelir kaynaklarından birini oluşturan çilek üretiminde kadınlar ön plana çıkıyor. Kaz Dağları'nın rüzgarından ve toprağından aldığı lezzetiyle farklı bir renk, aroma ve kokuya kavuşan Kalkım çileğinde bugünlerde hasat devam ediyor. Bir yandan da çileğin markalaşması için coğrafi işaret tescili çalışmaları devam ediyor.

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Kalkım Belediye Başkanı İbrahim Taşkın, beldelerinde üretilen çileğin kendileri için altın değerinde olduğunu ifade etti. Taşkın, "Bütün dünyaya tanıtmaya çalıştığımız değerlerimizden birisidir çileğimiz. Kadınlarımız hem çalışıyor, hem de üretiyor. Bu yörede yetişen çileklerin hasadı yaklaşık 7 ay sürüyor. Türkiye genelinde çilek hasadı 1-2 ayı geçmez. Bizim yöre Kaz Dağları'nda kaldığı için ve gece soğuklamasından dolayı çilekte uzun bir hasadımız var ve çok memnunuz. Şu an 5 liraya reçellik alınıyor, 6 liraya da piyasaya gidiyor. Üretici memnun, çok güzel. Kasım ayına kadar devam edecek. Kalkım'da, günde 100-150 ton arası çilek toplanıyor. Buradan da bütün dünyaya gidiyor. İhracatımız da var, iç piyasaya da gidiyor. Reçel yapımı için ise ayrı bir alıcısı var. Bizim çileğimizde Kaz Dağları'nın tadı var, o oksijenin tadı var. Herkes gelsin, bir tatsın. Coğrafi işaret tecilimizi aldıktan sonra piyasamız genişleyecek, çileğimizi bütün dünya tanıyacak. Başvurularımızı yaptık inşallah coğrafi işareti en kısa sürede alacağız" dedi.

İKİ DÖNEM ARAZİ KİRALAYIP BAŞLADI, ŞİMDİ 16 DÖNÜMDE ÇİLEK ÜRETİYOR

Beldede kiraladığı arazide çilek üreten Nilay Armağan (39), "Ben bu işi 4 yıldan beri yapıyorum. İki dönümle başladım tek başıma. Eşim ayrı bir iş yapıyor, çocuklarım da ayrı işte. Kendi başıma 16 dönüme kadar çıkarttım çilek üretimimi. Nasip olursa seneye daha fazla üreteceğim. Allah bin kere bereket versin, kazançlı bir iş. Çileğimiz iki seneden beri özellikle fiyatları da güzel, aroması yüksek, tadı güzel, görüntüsü güzel. Benim bugün İzmir'e kadar müşterim var. Yarın toplayacağım. Tadını beğeniyorlar, tadı güzel" diye konuştu.

Çanakkale İl Tarım ve Orman Müdürü Erdem Karadağ ise, 5 yıl öncesine kadar Çanakkale genelinde 900 dekara yakın bir alanda çilek ekimi yapıldığını, son 5 yıl içerisinde ise özellikle Yenice ilçesine bağlı Kalkım beldesinin büyük bir atak yaparak, çilek alanını 6 bin dekara kadar genişlettiğini söyledi. Kalkım'da, çilek üretiminin çok büyük bir geçim kaynağı olmaya başladığına dikkat çeken Karadağ, şöyle konuştu:

"Sadece geçim kaynağı olarak düşünmememiz lazım. Şöyle baktığımız zaman Agonya Ovası dediğimiz bu bölge, 3 etrafı Kaz Dağları ile çevrili. Kaz Dağları'ndan gelen kaynak sularının biriktiği göllerden elde edilen suyla sulanan bir çilek üretimi var. Bu müthiş bir aroma, lezzet, tat demek. Dolayısıyla Kalkım çileği yenildiği zaman diğerlerinden farklı olduğunu hemen hissediyorsunuz. Zaten bizim bir tabirimiz var. İnşallah gelecekte Kalkım, bu bölge, çileğin başkenti olacak. Bunun yanında Kalkım Belediye Başkanlığımız çileğin coğrafi tescilli için de müracaatlarını yaptılar. Bizler de her türlü teknik desteği kendilerine veriyoruz. İnşallah kısa zamanda tescil işlemleri tamamlanır. O zaman da zaten kendiliğinden farklı olduğu ortaya çıkmış olacaktır. Birçok etmeni var. Suyu, oksijeni, gece-gündüz sıcaklık farkı var."

Karadağ, Çanakkale'deki çilek üretiminin Türkiye'deki üretimin yüzde 4'ünü oluşturduğunu, üretim miktarı bakımından da kentin 6'ncı sırada bulunduğunu sözlerine ekledi.


Kaz Dağları, Çanakkale, Kalkım, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.07.2020 10:41 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Kalkım çileği için coğrafi işaret başvurusu - Son Dakika
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