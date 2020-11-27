Kalkım'da bir hafta halk pazarı kurulmayacak - Son Dakika

Kalkım'da bir hafta halk pazarı kurulmayacak
27.11.2020 12:47
Çanakkale'nin Yenice ilçesine bağlı Kalkım beldesinde pazar günü düzenlenen halk pazarının korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında bir hafta süreyle yapılmayacağı açıklandı.
Çanakkale'nin Yenice ilçesine bağlı Kalkım beldesinde pazar günü düzenlenen halk pazarının korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında bir hafta süreyle yapılmayacağı açıklandı.
Kalkım Belediyesi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Belediye Başkanlığımız tarafından alınan karar gereği Beldemiz ve çevresinde görülen korona virüs vakalarındaki hızlı artış nedeniyle Beldemizde Pazar günleri kurulmakta olan Halk Pazarı bir hafta süreyle kurulmayacaktır. Her zamankinden daha temkinli davranarak bu salgın hastalığa karşı hep birlikte siper alıp, birlikle mücadele etmeliyiz. Lütfen zaruri ihtiyaçlar dışında evlerimizde kalmaya devam edelim. Dışarıya çıktığımızda mesafe, maske ve hijyen kuralına lütfen uyalım" ifadelerine yer verildi. - ÇANAKKALE
Son Dakika Merkez Bankası Başkanı Ağbal'dan toparlanma mesajı: Fiyat istikrarının sağlanması riskleri azaltacak Koronavirüs hiçe sayıldı, indirim için metrelerce kuyruk oluştu CHP'li Yarkadaş'tan bomba iddia: Berat Albayrak Türkiye Varlık Fonu'ndaki görevinden de istifa etti Polise, "Başıma silah dayayıp, 600 bin liramı gasbettiler" diyen kadın parayı kumarda kaybetmiş Mahalleliye 'Çay paketliyoruz' dedikleri depoda cinsel içerikli ürün imal eden zanlılar suçüstü yakalandı Son Dakika: Sağlık Bakanlığı'nın 12 bin sözleşmeli personel alımı için tercihler 1-7 Aralık'ta yapılacak Taksim'de taciz ettiği kadın, "Uğraşmak istemiyorum" deyince sanık tahliye edildi Kavga yeniden alevlenecek! Kılıçdaroğlu'ndan Çakıcı'ya çok sert sözler: Beş paralık adam