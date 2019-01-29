Kalkınma Ajansları Genel Müdürü Barış Yeniçeri Dap İdaresi'ni Ziyaret Etti

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürü Barış Yeniçeri DAP İdaresi'ni ziyaret etti.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürü Barış Yeniçeri DAP İdaresi'ni ziyaret etti.



Ziyarette, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürü Barış Yeniçeri'nin yanı sıra KUDAKA Genel Sekreteri Prof. Dr. Osman Demirdöğen, DAP İdaresi Başkan Yardımcıları Volkan Güler, Mehmet Özdoğan, Genel Müdürlük Yönetim Hizmetleri Daire Başkanı Erdal Anık, Kıdemli Uzman Metin Gençkol da hazır bulundu.



Erzincan, Bayburt ve Erzurum'a yapılan ziyareti değerlendiren Yeniçeri, "Projeleri yerlerinde gördük ve yararlanıcılarla hasbihal etme şansımız oldu. Güzel, hızlı ve yoğun bir programdı. İnşallah önümüzdeki dönemde de bu yapılagelen faaliyetler ve hizmetlerin daha verimli ve odaklı yürütülmesi noktasında çalışmalarımız olacak. Ziyaretler neticesinde elde edeceğimiz çıktılar doğrultusunda geleceğimizi inşa edeceğiz" dedi.



Kendisini ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren, DAP İdaresi Başkanı Adnan Demir, ziyarette, İdarenin yürüttüğü faaliyetler hakkında Yeniçeri'yi bilgilendirdi.



Daha sonra, DAP İdaresi personeliyle bir araya gelen Genel Müdür Yeniçeri, tüm çalışanların katıldığı bir toplantı yaptı. Toplantıda, her çalışanın ayrı ayrı görüşünü alarak kendileriyle yakından ilgilenen Yeniçeri, personelin dilek ve önerilerini dinledi.



Yeniçeri, "Bilindiği üzere Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğümüz yeni yapılanmayla beraber hem ajanslar hem de Bölge Kalkınma İdareleri bir genel müdürlük çatısı altında toplanmış durumda. Bunun önümüzdeki dönem tezahürleri de olabilir. Biz zaten başkanlarımız ve genel sekreterlerimizle yaptığımız toplantılarda 2019 yılının bölge kalkınması ve bunu temsil eden kurum ve kuruluşlar anlamında dönüşüm ve değişim yılı olması gerektiğini söylüyor idik. Bakan beyin talimatlarıyla da bunun çalışmalarına da başladık. İşte bunu da sizlerle kurgulayalım istedik. İnşallah önümüzdeki dönemi, yılı da hayırla geçiririz ümidiyle ayakta olma halini beraberce çalışarak oturur kılalım istiyoruz" diye konuştu.



Bağlı kurumlarla fikir alışverişinde bulunmak ve geleceğe yönelik neler yapabileceğini istişare etmek üzere Erzurum'a gelen Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürü Barış Yeniçeri'nin 26 Ocak'ta başlayan ziyareti 3 gün sürdü. - ERZURUM

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