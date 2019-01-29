Kalkınma Ajansları Genel Müdürü Yeniçeri, Kudaka Bölgesini Ziyaret Etti

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürü Barış Yeniçeri TRA1 Düzey 2 bölgesinde incelemelerde bulunmak amacıyla Erzurum, Erzincan ve Bayburt'u ziyaret etti.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürü Barış Yeniçeri TRA1 Düzey 2 bölgesinde incelemelerde bulunmak amacıyla Erzurum, Erzincan ve Bayburt'u ziyaret etti.



2010-2018 yılları arasında Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı (KUDAKA)'nın mali destek programlarından hibe desteği alan projeleri yerinde inceleyen Genel Müdür Barış Yeniçeri'ye saha ziyaretleri esnasında Ajans Genel Sekreteri Prof. Dr. Osman Demirdöğen, Genel Müdürlükten daire başkanları ve Ajans personeli eşlik etti.



Çalışma ziyareti kapsamında, Erzurum'da, Recep Tayyip Erdoğan Fuar ve Kongre Merkezi, Yüksek İrtifa Sporcu Kampı Projesi, ETÜ Kristal Girişimcilik Merkezi, Kültür Yolu, Üç Kümbetler Çevresinin Yenilenmesi ve İyileştirilmesi Projesi ve Organize Sanayi Bölgesinde yer alan firmalar, Erzincan'da, Ahıskalı misafirlerimiz için pazaryeri projesi, Güneş fatura göndermez projesi, Erzincan jeotermal altyapının iyileştirmesi projesi, Güneşle gelen güç projesi, İŞGEM - Erzincan İş Geliştirme Merkezi ve Organize Sanayi bölgesinde yer alan firmalar, Bayburt'ta ise Doğal Taş Fabrikası ve Organize Sanayi Bölgesinde yer alan firmalar ziyaret edildi.



Saha ziyaretleri sonrasında Ajans çalışanlarıyla bir araya gelen Genel Müdür Barış Yeniçeri, Ajansın faaliyetleri, projeleri ve bölgeye sağladığı destekler konusunda personelden bilgi aldı. - ERZURUM

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