Kalkınma Ajansları Genel Müdürü Yeniçeri, Kula'da desteklenen projeleri inceledi - Son Dakika
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Kalkınma Ajansları Genel Müdürü Yeniçeri, Kula'da desteklenen projeleri inceledi

01.03.2022 14:20

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürü Barış Yeniçeri, kalkınma ajanslarınca Kula'da desteklenen projeleri inceledi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürü Barış Yeniçeri, kalkınma ajanslarınca Kula'da desteklenen projeleri inceledi.

Zafer Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Zeki Oğuz ve beraberindeki heyet ile ilçeye gelen Yeniçeri, Kaymakam Kemal Duru ve Belediye Başkanı Hüseyin Tosun'u ziyaret etti.

İlçedeki tekstil istihdam projeleri hakkında bilgi alan Genel Müdür Yeniçeri, bölgede yeniden canlandırılmaya çalışılan deri tekstil atölyesi ile ayakkabı imalathanelerinde incelemelerde bulundu.

Kula-Salihli UNESCO Global Jeoparkı'na da giden Yeniçeri, "Kula Jeoparkı Keşfet" projesi kapsamında yapılan yürüyüş yolları, kamelyalar, ahşap köprüler, seyir teraslarını gezdi.

Barış Yeniçeri, AA muhabirine proje sayesinde yapılan yollarla önceden görülmesi mümkün olmayan doğal güzelliklerin yaya olarak gezilebildiğini belirterek, 5 yılda 300 bine yakın turistin jeoparkı gezdiğini, projenin devam niteliğini taşıyan ziyaretçi merkezinin açılmasıyla bu sayının artacağını vurguladı.

İlçedeki projelere bugüne kadar 3 milyon 378 bin lira destek verdiklerini dile getiren Yeniçeri, "Kalkınma ajansları olarak bölgelerimizin imkan ve potansiyellerinin yine bölgemiz ve ülkemiz ekonomisine katkıya dönüştürülmesi noktasında örnek projelerimizden bir tanesini ziyaret ediyoruz. Kalkınma ajanslarımız bölgelerinin fırsat, imkan ve kabiliyetlerini tespit edip öne çıkarıyor, bu sayede ekonomiye katkı sağlıyor. Kula'nın ciddi bir jeotermal kaynağı var. Kula Belediye Başkanımızın bu konuda çalışmaları mevcut, bunları yerinde inceledik ve değerlendirdik." ifadelerini kullandı.

Kalkınma Ajansları Genel Müdürü Yeniçeri, Kula'da desteklenen projeleri inceledi
Kalkınma Ajansları Genel Müdürü Yeniçeri, Kula'da desteklenen projeleri inceledi
Kalkınma Ajansları Genel Müdürü Yeniçeri, Kula'da desteklenen projeleri inceledi

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Hüseyin Tosun, Kemal Duru, İstihdam, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kalkınma Ajansları Genel Müdürü Yeniçeri, Kula'da desteklenen projeleri inceledi - Son Dakika


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