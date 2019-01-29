Son Dakika Haberleri: Kalkınma Ajansları Genel Müdürü Yeniçeri'nin Ziyaretleri

Kalkınma Ajansları Genel Müdürü Yeniçeri'nin Ziyaretleri

1 saat önce

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürü Barış Yeniçeri'nin Erzurum, Erzincan ve Bayburt illerini ziyaret ettiği bildirildi.

Kalkınma Ajansları Genel Müdürü Yeniçeri'nin Ziyaretleri, System.String[]
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürü Barış Yeniçeri'nin Erzurum, Erzincan ve Bayburt illerini ziyaret ettiği bildirildi.


Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansından (KUDAKA) yapılan açıklamaya göre, 2010-2018 yılları arasında KUDAKA'nın mali destek programlarından hibe desteği alan projeleri yerinde inceleyen Yeniçeri'ye saha ziyaretleri esnasında KUDAKA Genel Sekreteri Osman Demirdöğen, genel müdürlükten daire başkanları ve ajans personeli eşlik etti.


Program kapsamında, Erzurum'da, Recep Tayyip Erdoğan Fuar ve Kongre Merkezi, Yüksek İrtifa Sporcu Kampı Projesi, ETÜ Kristal Girişimcilik Merkezi, Kültür Yolu, Üç Kümbetler Çevresinin Yenilenmesi ve İyileştirilmesi Projesi ve Organize Sanayi Bölgesinde yer alan firmalar, Erzincan'da, Ahıskalı misafirlerimiz için hayata geçirilen Pazaryeri Projesi, Güneş Fatura Göndermez Projesi, Erzincan Jeotermal Altyapının İyileştirmesi Projesi, Güneşle Gelen Güç Projesi, Erzincan İş Geliştirme Merkezi ve Organize Sanayi Bölgesinde yer alan firmalar, Bayburt'ta ise Doğal Taş Fabrikası ve Organize Sanayi Bölgesi'ndeki firmalar ziyaret edildi.


Ziyaretler sonrası ajans çalışanlarıyla buluşan Yeniçeri, ajansın faaliyetleri, projeleri ve bölgeye sağladığı desteklere ilişkin personelden bilgi aldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.01.2019 01:35 Kaynak: AA

Bayburt, Erzurum, Erzincan, Ekonomi
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