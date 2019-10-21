Kalkınma ajansları sosyal girişimcilik için buluştu
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Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı (BEBKA), Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü'nün başlattığı Eşleştirme Projesi kapsamında, sosyal girişimcilik alanında çalışmalar yürüten diğer kalkınma ajanslarını ağırladı.
Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı (BEBKA), Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü'nün başlattığı Eşleştirme Projesi kapsamında, sosyal girişimcilik alanında çalışmalar yürüten diğer kalkınma ajanslarını ağırladı.
Haber Yayın Tarihi: 21.10.2019 02:16
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