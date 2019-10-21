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Kalkınma ajansları sosyal girişimcilik için buluştu

32 dakika önce

Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı (BEBKA), Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü'nün başlattığı Eşleştirme Projesi kapsamında, sosyal girişimcilik alanında çalışmalar yürüten diğer kalkınma ajanslarını ağırladı.

Kalkınma ajansları sosyal girişimcilik için buluştu, System.String[]

Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı (BEBKA), Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü'nün başlattığı Eşleştirme Projesi kapsamında, sosyal girişimcilik alanında çalışmalar yürüten diğer kalkınma ajanslarını ağırladı.

Eskişehir, Bilecik, Bursa, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 21.10.2019 02:16 
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