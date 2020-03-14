Kalkınma ajansları yeni destek türleri tasarlayabilecek - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Kalkınma ajansları yeni destek türleri tasarlayabilecek - Son Dakika Ekonomi

Kalkınma ajansları yeni destek türleri tasarlayabilecek

6 saat önce

Kalkınma ajansları mevcut destek türlerinin iyileştirilmesi veya geliştirilmesi amacıyla yeni destek türleri tasarlayabilecek ve bunları Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının onayıyla pilot olarak yürütebilecek.

Kalkınma ajansları yeni destek türleri tasarlayabilecek, System.String[]

Kalkınma ajansları mevcut destek türlerinin iyileştirilmesi veya geliştirilmesi amacıyla yeni destek türleri tasarlayabilecek ve bunları Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının onayıyla pilot olarak yürütebilecek.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının, Kalkınma Ajansları Proje ve Faaliyet Destekleme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliği Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, yönetmelik kapsamında mali ve teknik destekler verilecek. Ajanslar mevcut destek türlerinin iyileştirilmesi veya yeni destek türlerinin geliştirilmesi amacıyla, konusu, öncelik alanları, destek oranı ve limitleri, uygulama süresi, başvuru sahipleri, başvuru şekli, uygunluk kriterleri, değerlendirme usulleri ve kriterleri, performans göstergeleriyle uygulama sürecini içeren yeni destek türleri tasarlayabilecek ve bunları bakanlık onayıyla pilot olarak yürütebilecek.

Bakanlık, ajanslar tarafından önerilen destek türünü, yenilikçilik, tamamlayıcılık, başvuru, değerlendirme ve uygulama sürecinin şeffaflığı, rekabetçiliği, izleme ve değerlendirme süreçleri açısından değerlendirecek. Bakanlıkça uygulama çerçevesi geliştirilecek yeni destek türleri yine Bakanlık tarafından belirlenen ajanslar eliyle uygulanabilecek.

Kamu kurum ve kuruluşları, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, birlikler, kooperatifler, sivil toplum kuruluşları, organize sanayi bölgeleri, sanayi siteleri, serbest bölge işleticileri, teknoloji transfer ofisi şirketleri ile teknoloji geliştirme bölgesi, endüstri bölgesi ve iş geliştirme merkezi gibi kuruluşların yönetici şirketleri ajans desteklerine başvurabilecek.

Proje teklif çağrıları kapsamında bir başvuru sahibi, aynı takvim yılı içinde ilgili ajansa tek başına en fazla altı proje için destek başvurusunda bulunabilecek.

Başvurular, başvuru rehberindeki kural ve koşullara uygun olarak, ajansın proje teklif çağrısı ilanında belirtilen son kabul tarih ve saatine kadar elektronik ortamda yapılacak.

Pilot, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.03.2020 09:46 Kaynak: AA
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