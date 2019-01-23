Son Dakika Haberleri: Kalkınma Ajansları Yerli Üretime Öncelik Verecek

Kalkınma Ajansları Yerli Üretime Öncelik Verecek

2 saat önce

Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı (KUDAKA)'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, Mali destek programları kapsamında Kalkınma Ajansları tarafından başarılı bulunan projelerin uygulanması için ihtiyaç duyulan mal alımlarında "yerli üretim" şartı öncelikli olacak.

Kalkınma Ajansları Yerli Üretime Öncelik Verecek, System.String[]
Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı (KUDAKA)'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, Mali destek programları kapsamında Kalkınma Ajansları tarafından başarılı bulunan projelerin uygulanması için ihtiyaç duyulan mal alımlarında "yerli üretim" şartı öncelikli olacak.

Bu uygulama ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın "Güçlü Sanayi" stratejisi doğrultusunda yerli üretimin teşvik edilmesi öngörülüyor. Önümüzdeki dönemde de Kalkınma Ajanslarının destek programları yerli üretimi destekleyecek konular üzerinde yoğunlaşacak. - ERZURUM

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.01.2019 04:17 Kaynak: İHA

Yaşam
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