Kalkınma ajanslarına 191 personel alınacak

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, 2020 yılında kalkınma ajanslarına 191 yeni personel alınacağını belirterek, "İnsan kaynaklarımızı güçlendirecek bu yeni adımımız, kalkınma ajanslarına taze kan olacak." ifadesini kullandı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, kalkınma ajansları gelecek yıl personel alımı yapacak.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Bakan Varank, kalkınma ajanslarının bakanlığının koordinasyonunda faaliyet gösterdiğini ve alınacak 191 yeni personelin 125'inin uzman pozisyonunda görev yapacağını bildirdi.

Kalkınma ajanslarına "taze kan"

Varank, "İnsan kaynaklarımızı güçlendirecek bu yeni adımımız, kalkınma ajanslarına taze kan olacak." değerlendirmesinde bulundu.

Söz konusu 125 uzmanın, üniversitelerin iktisadi ve idari bilimler, mühendislik, şehir, bölge-planlama, hukuk ve sosyoloji bölümü mezunlarından alınacağı bilgisini veren Varank, başvuruların "http://sinavbasvuru.sanayi.gov.tr" internet sitesinden yapılacağını belirtti.

Bakan Varank, konuya ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı duyuruda da "Kalkınma ajanslarımızı daha da güçlendiriyoruz.? 125'i uzman olmak üzere, 191 yeni çalışma arkadaşı arıyoruz." ?ifadesini kullandı.

Yerel potansiyeli harekete geçiriyor

2006 yılında ilk olarak İzmir ve Çukurova kalkınma ajansları kurulmuştu. 2008 ve 2009 yıllarında yurt sathına yayılan ajansların sayısı 26'ya çıktı.

Ajanslar, kamu, özel ve sivil toplum kuruluşları arasındaki iş birliğini geliştirmek, yerel potansiyeli harekete geçirmek ve bölgeler arası gelişmişlik farklarını azaltmak amacıyla faaliyet gösteriyor.

Bölgesel önceliklere göre finansal destekler sağlayan ajanslar, faaliyet gösterdikleri bölgelerin yatırım potansiyellerini tespit ediyor, yurt içinde ve yurt dışında yatırımcılara tanıtım ve rehberlik yapıyor.

Ajanslar ayrıca, tematik ve sektörel araştırmaları ilgili kesimlerin hizmetine sunuyor.