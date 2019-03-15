Son Dakika Haberleri: Kalkınma Ajanslarına 331,8 Milyon Lira Transfer Ödeneği

Kalkınma Ajanslarına 331,8 Milyon Lira Transfer Ödeneği

1 saat önce

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının bütçesinden bu yıl kalkınma ajanslarına 331 milyon 755 bin lira transfer ödeneği ayrıldı.

Kalkınma Ajanslarına 331,8 Milyon Lira Transfer Ödeneği, System.String[]
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının bütçesinden bu yıl kalkınma ajanslarına 331 milyon 755 bin lira transfer ödeneği ayrıldı. Bunun yüzde 85'lik kısmına denk gelen yaklaşık 282 milyon lirasının dağılımı yapıldı.

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının bütçesinden ayrılması kararlaştırılan kalkınma ajanslarının 2019 yılı transfer ödeneği 331 milyon 755 bin lira oldu. Bu ödeneğin yüzde 85'lik kısmına denk gelen 281 milyon 991 bin 750 liralık kısmının ajanslar arasındaki dağılımı sosyoekonomik gelişmişlik endeksi ve nüfus değerleri esas alınarak belirlendi.

Bu çerçevede en yüksek ödenek 15 milyon 102 bin 582 lira ile Van, Muş, Bitlis, Hakkari illerini kapsayan kalkınma ajansına verildi.

Ödeneğin yüzde 15'lik kısmına denk gelen 49 milyon 763 bin 250 lirası da ajansların geçen yılki performansına göre yıl içinde Bakanlık tarafından aktarılacak.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.03.2019 08:39 Kaynak: AA

Cumhurbaşkanı, Ekonomi
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