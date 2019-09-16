Kalkınma Bankası Birleşmiş Milletlerin bankacılık prensiplerini imzaladı
2 saat önce
Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası "Sorumlu Bankacılık Prensipleri"ne kurucu imzacı olarak katıldı.
Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası "Sorumlu Bankacılık Prensipleri"ne kurucu imzacı olarak katıldı.
Haber Yayın Tarihi: 16.09.2019 01:25
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