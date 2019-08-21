Son Dakika Haberleri: Kalkınma Bankası halka arza aracılık edebilecek
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Kalkınma Bankası halka arza aracılık edebilecek

55 dakika önce

Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası, Sermaye Piyasası Kurulu'ndan halka arz aracılığı yetki belgesi aldı.

Kalkınma Bankası halka arza aracılık edebilecek, System.String[]

Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası, Sermaye Piyasası Kurulu'ndan halka arz aracılığı yetki belgesi aldı.

Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası'nın Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yer alan açıklamasında, "Sermaye Piyasası Kurulu'nca bankamız, 'İşlem Aracılığı Faaliyeti' ve 'Aracılık Yüklenimi Suretiyle Halka Arza Aracılık Faaliyeti'nde bulunmak üzere yetkilendirilmiştir." ifadelerine yer verildi.

Kamuyu Aydınlatma Platformu, Sermaye Piyasası Kurulu, Türkiye, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 21.08.2019 05:54 Kaynak: AA
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