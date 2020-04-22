Kalkınma Kütüphanesi araştırmacılarını bekliyor - Son Dakika

KALKINMA Ajansları Genel Müdürlüğü'ne bağlı 26 kalkınma ajansının kuruluşundan bu yana yayımladığı dokümanlar, interaktif bir web sitesinde bir araya getirildi. Kalkınma ajanslarının hafızası niteliğindeki rapor, politika belgesi ve analitik çalışmalar, www.kalkinmakutuphanesi.gov.tr adresinde araştırmacıları bekliyor.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre; bakanlığa bağlı olarak faaliyetlerini sürdüren Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü, kurumun hafızası niteliğinde olan belgeleri sanal ortama aktardı. 26 kalkınma ajansının kuruluşundan bu yana hazırladığı ekonomik ve sosyal kalkınma odaklı yayın ve raporlar, 'Kalkınma Kütüphanesi' adıyla interaktif bir platforma taşındı. Oluşturulan sanal kalkınma kütüphanesinde, kalkınma ajansları tarafından hazırlanan bölgesel plan ve programlar, sektörel analiz raporları, proje fizibilite raporları, etki analizleri ve diğer birçok türde yayın bulunuyor. Sanal kütüphane, araştırmacıları bekliyor.

İŞLEVSEL WEB SİTESİ

Sitede bir dokümanın detay sayfasına ulaşıldığında ilk etapta dokümanın özeti görüntüleniyor. Sitenin sol kısmında bulunan işlevsel butonlar ile dokümanlar 'Google Drive' uygulamasına kaydedilebiliyor. Bilgisayara indirilen dokümanlar, çevrimiçi görüntülenebildiği gibi sıkıştırılıp daha düşük boyutta indirilebiliyor. Dokümanlar sosyal medya platformlarında kolayca paylaşılabiliyor, e-posta ile gönderilebiliyor. Yenilikçi yöntemlerle tasarlanıp, geliştirilen sanal kütüphane, aynı zamanda intihal.net uygulaması ile entegre olarak çalışıyor. Böylece üretilmiş dokümanlara yönelik benzerlik oranı tespit edilebiliyor.