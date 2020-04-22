"Kalkınma"nın hafızası tek tuş uzaklıkta

Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğüne bağlı 26 kalkınma ajansının kuruluşundan bu yana yayımladığı dokümanlar, interaktif web sitesinde bir araya getirildi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, kalkınma ajansları, bölgelerinin stratejik önceliklerine hizmet eden sektörel, mekansal veya tematik çalışmalar yapmak, bölgenin ulusal ve uluslararası tanıtımına katkıda bulunmak ve yatırım potansiyeli olan alanlarda fizibilite çalışmaları yürütmek üzere yayınlar çıkarıyor.

Bölgelerinin sürdürülebilir gelişmesini sağlamak amacıyla kamusal alanda tartışılan konulara açıklık getirmeyi hedefleyen ajanslar, daha geniş kitlelerce bu konuların tartışılmasını sağlamayı ve ürettiği yayınların topluma etki etmesini amaçlıyor.

Bölgelerin kaynak ve imkanlarının tespit edilmesi, yerel potansiyelin ortaya çıkarılması, ulusal ve uluslararası alanda bölgenin rekabetçi üstünlüklerinin tanıtılması konularında kalkınma ajansı yayınları önemli roller üstleniyor.

Bu amaçlar doğrultusunda, 26 kalkınma ajansının kuruluşundan bu yana hazırladığı ekonomik ve sosyal kalkınma odaklı yayın ve raporlar, "Kalkınma Kütüphanesi" adıyla interaktif bir platforma taşındı.

Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğünce oluşturulan ve "www.kalkinmakutuphanesi.gov.tr" adresi üzerinden ulaşılabilen platformda, bölgesel plan ve programlar, sektörel analiz raporları, proje fizibilite raporları, etki analizleri ve diğer birçok türde yayın bulunuyor.

Sitede bir dokümanın detay sayfasına ulaşıldığında ilk etapta özeti görüntüleniyor. Sitenin sol kısmında bulunan işlevsel butonlarla dokümanlar Google Drive uygulamasına kaydedilebiliyor. Bilgisayara indirilen dokümanlar, çevrim içi görüntülenebildiği gibi sıkıştırılıp daha düşük boyutta indirilebiliyor. Dokümanlar sosyal medya platformlarında kolayca paylaşılabiliyor, e-posta ile gönderilebiliyor. Yenilikçi yöntemlerle tasarlanıp geliştirilen sanal kütüphane, aynı zamanda intihal.net uygulamasıyla entegre olarak çalışıyor. Böylece üretilmiş dokümanlara yönelik benzerlik oranı tespit edilebiliyor.