Kalkınma stratejisi ve eylem planı analiz sonuçları toplantısı yapıldı - Son Dakika

30 Aralık 20109 tarihinde yapılan Adıyaman Kalkınma Stratejisi ve Eylem Planı Çalıştayı sonucunda yapılan araştırmayı değerlendirmek, yerel paydaş ve kurum ve kuruluşları bilgilendirmek amacıyla Adıyaman Kalkınma Stratejisi ve Eylem Planı toplantısı yapıldı.



Vali Aykut Pekmez Başkanlığında valilik toplantı salonunda gerçekleştirilen kamu, özel sektör ve sivil toplum kuruluşlarının bir araya gelerek geniş bir yelpazede karşılıklı görüş alışverişinin yapıldığı toplantıya Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, Adıyaman Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Fatih Doğanoğlu, İl Jandarma Komutanı Albay Ercan Atasoy, İl Emniyet Müdürü İbrahim Ergüder, İKA Genel Sekreteri Burhan Akyılmaz, kamu ve STK temsilcileri katıldı.



İpekyolu Kalkınma Ajansının (İKA) koordinesinde gerçekleşen toplantıda WYG Türkiye Genel Müdür Yardımcısı Serdar Kabukçuoğlu, Adıyaman ilinin potansiyelini ortaya koymaya yönelik yapılan anket ve saha çalışmaları ile sosyo-ekonomik analiz sonuçlarını değerlendirdi. - ADIYAMAN