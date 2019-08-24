Son Dakika Haberleri: Kalkınma ve destekleme programında yenilikler anlatıldı
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Kalkınma ve destekleme programında yenilikler anlatıldı

31 dakika önce

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından 2006 yılından itibaren uygulanan "Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı"nın 13. etap ile ilgili tanıtım ve bilgilendirme toplantısı İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ve Bursa İl Tarım ve Orman Müdürlüğü organizasyonu ile Mudanya'da gerçekleştirildi.

Kalkınma ve destekleme programında yenilikler anlatıldı, System.String[]

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından 2006 yılından itibaren uygulanan "Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı"nın 13. etap ile ilgili tanıtım ve bilgilendirme toplantısı İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ve Bursa İl Tarım ve Orman Müdürlüğü organizasyonu ile Mudanya'da gerçekleştirildi.


Toplantının açılışı Mudanya İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ergün Karadağ tarafından yapıldıktan sonra İl Müdürlüğü teknik personeli tarafından sunum gerçekleştirildi. Sunumda, program kapsamı, yatırımların gerçekleştirilebilmesi için uygunluk kriterlerini sağlayan azami başvuru alınabilmesi için gerekli müracaat şartları konularında bilgilendirme yapıldı. Gerçek ve tüzel kişiler ile kooperatiflerin de başvurabileceği program çerçevesinde yeni yatırımlarda uygun bulunan projelere yüzde 50 hibe desteği sağlanacağı bildirildi. Projeler için başvuruların 30 Eylül 2019 tarihinde sona erdiği belirtildi. - BURSA

Mudanya, Bursa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.08.2019 01:12 Kaynak: İHA
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