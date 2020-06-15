Kalkınma ve Yatırım Bankası düşük karbonlu ekonomiye geçişe katkı sağlıyor - Son Dakika

Kalkınma ve Yatırım Bankası düşük karbonlu ekonomiye geçişe katkı sağlıyor

Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası Genel Müdürü İbrahim Öztop, finanse ettikleri rüzgar enerji santralleri ile Türkiye'nin düşük karbonlu ekonomiye geçiş sürecine katkıda bulunduklarını bildirdi.

Kalkınma ve Yatırım Bankası düşük karbonlu ekonomiye geçişe katkı sağlıyor, System.String[]

Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası Genel Müdürü İbrahim Öztop, finanse ettikleri rüzgar enerji santralleri ile Türkiye'nin düşük karbonlu ekonomiye geçiş sürecine katkıda bulunduklarını bildirdi.

Öztop, yaptığı yazılı açıklamada, 15 Haziran Dünya Rüzgar Günü'nü kutladı.

Türkiye'de faaliyette olan rüzgar enerji santrali (RES) kurulu gücünün yaklaşık yüzde 13'ünün kredilerinin Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası tarafından tahsis edildiğini bildiren Öztop, şunları kaydetti:

"1975'ten bugüne Türkiye'nin sürdürülebilir kalkınması için çalışan bankamız, bu doğrultuda doğanın ve kaynakların korunmasını temel prensip olarak benimsemiştir. Finanse ettiğimiz her yatırımda, yatırım konusu ve tutarından bağımsız olarak uluslararası standartlar ile uyumlu şekilde çevresel ve sosyal risk değerlendirme çalışması yapıyoruz. Bu çalışma neticesinde gerekli aksiyonları belirliyor ve hayata geçmesini sağlıyoruz. Bankamızın kredi portföyünün yüzde 54'ünü yenilenebilir enerji ve enerji verimliliği projeleri oluşturuyor. Burada yeşil enerji için güçlü bir kaynak olan rüzgar enerjisi santrallerinin payı ise yüzde 27... Giderek gelişen bu alanın gelecek yıllarda daha da güçleneceğini tahmin ediyoruz."

Kurulu gücü yaklaşık 3 bin 639 MW olan 476 adet yenilenebilir enerji yatırım projesine yaklaşık 11 milyar 697 milyon TL tutarında kredi sağladıklarını aktaran Öztop, yaklaşık 2 milyon konutun ihtiyacı kadar temiz enerji üretimi sağladıklarını bildirdi.

Yatırımlar ile iklim değişikliyle mücadelenin yanı sıra kentsel hava kalitesinin iyileştirilmesine de katkı sağladıklarını vurgulayan Öztop, rüzgar santrallerinin artan bir ivmeyle enerji üretimine katkıda bulunduğunu kaydetti.

"Yıllık 200 bin haneye rüzgar enerjisi sağlıyoruz"

İbrahim Öztop, Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası tarafından finanse edilmiş ve üretime geçmiş RES tesislerinden yıllık ortalama 600 milyon kWh temiz ve yenilenebilir enerji elde edildiğini ve böylece yaklaşık 200 bin hanenin yıllık enerji ihtiyacının karşılandığını aktardı.

Öztop, Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası'nın, bugüne kadar 991 MW kurulu güçte 32 RES tesisinin projelerini değerlendirdiğini belirterek, "Bankanın yenilenebilir enerji portföyünün yüzde 27'sini oluşturan RES projelerinin toplam kurulu gücü 209 MW'a tekabül eden 9 tesisi üretime başladı." ifadesini kullandı.

Halen 595 MW kurulu güce sahip 5 RES projesinin ise değerlendirmesinin devam ettiğini aktaran Öztop, şunları kaydetti:

"Çok yakın zamanda Muğla'da 28 MW'lik Gökzirve RES, Balıkesir'de 24 MW'lik Çaypınar RES için anlaşmalarımızı yaptık. Bankamızın uzmanlığı ve itibarı sayesinde sağladığı uluslararası kaynaklarla sürdürülebilir kalkınmanın finansmanına devam edeceğiz. Rüzgar yatırımlarına yönelik uluslararası kaynakların ve yatırımcı ilgisinin gelecek yıllarda çok daha artacağı inancındayım."

Sorumlu bankacılık

Verilen bilgiye göre, Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası'nın finanse ettiği yenilenebilir enerji ve enerji verimliliği yatırımları sayesinde geçen yıl 120 milyon adet yetişkin ağacın yaratacağı olumlu etkiye karşılık gelen 2,63 milyon ton/yıl eş değer karbondioksit salınımı engellendi.

Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları'na bağlılığını taahhüt eden, Birleşmiş Milletler Çevre Programı Finans Girişimi'nin (UNEP FI) bankacılık sektörünün sürdürülebilir gelecek üzerindeki etkisini artırmak üzere oluşturduğu Sorumlu Bankacılık Prensipleri'nin kurucu imzacısı olan Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası, UN Global Compact'ın da üyeleri arasında yer alıyor.

Bankanın tüm faaliyetlerinin ve kredilendirme kriterlerinin özünü Global Compact'ın 10 ilkesi oluşturuyor. Ayrıca, Global Compact Türkiye Sürdürülebilir Finansman Bildirgesi'nin de imzacısı olan banka, 8 binden fazla şirketin gönüllülük esası ile sera gazı emisyonları ve iklim değişikliği stratejilerini kamuoyu ile paylaştıkları CDP İklim Değişikliği Programı'nda yer alıyor.

Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.06.2020 12:11 Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Kalkınma ve Yatırım Bankası düşük karbonlu ekonomiye geçişe katkı sağlıyor - Son Dakika Ekonomi

Son Dakika

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