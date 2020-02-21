Kalkınma ve Yatırım Bankası'ndan varlık kiralama şirketi kuruluşuna ilişkin açıklama Açıklaması - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Kalkınma ve Yatırım Bankası'ndan varlık kiralama şirketi kuruluşuna ilişkin açıklama Açıklaması - Son Dakika Ekonomi

Kalkınma ve Yatırım Bankası'ndan varlık kiralama şirketi kuruluşuna ilişkin açıklama Açıklaması

7 saat önce

Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası AŞ, Kalkınma Yatırım Varlık Kiralama AŞ'nin kuruluşunun Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) ve Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) onaylarının alınmasını müteakiben gerçekleştirileceğini bildirdi.

Kalkınma ve Yatırım Bankası'ndan varlık kiralama şirketi kuruluşuna ilişkin açıklama Açıklaması, System.String[]

Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası AŞ, Kalkınma Yatırım Varlık Kiralama AŞ'nin kuruluşunun Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) ve Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) onaylarının alınmasını müteakiben gerçekleştirileceğini bildirdi.

Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası'nın Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yer alan açıklamasında, "Bankamız Yönetim Kurulu kararı ile kurulması kararlaştırılan Kalkınma Yatırım Varlık Kiralama AŞ'nin kuruluşu BDDK ve SPK onaylarının alınmasını müteakiben gerçekleştirilecektir." denildi.

Sermaye Piyasası Kurulu, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.02.2020 06:36 Kaynak: AA
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