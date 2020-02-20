Kalkınma Yatırım Bankası, jeotermal enerji yatırımlarının geliştirilmesini destekliyor - Son Dakika
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Kalkınma Yatırım Bankası, jeotermal enerji yatırımlarının geliştirilmesini destekliyor

7 saat önce

Kalkınma Yatırım Bankasının, Dünya Bankası ile jeotermal enerji yatırımlarının geliştirilmesini desteklediği bildirildi.

Kalkınma Yatırım Bankası, jeotermal enerji yatırımlarının geliştirilmesini destekliyor, System.String[]

Kalkınma Yatırım Bankasının, Dünya Bankası ile jeotermal enerji yatırımlarının geliştirilmesini desteklediği bildirildi.

Kalkınma Yatırım Bankasından yapılan yazılı açıklamada, sürdürülebilir kalkınma alanındaki faaliyetlerin hız kesmeden devam ettiği ve jeotermal enerji yatırımlarını desteklemek amacıyla Dünya Bankası ile Türkiye Jeotermal Geliştirme Projesi'nin sürdürüldüğü belirtildi.

Bankanın, Dünya Bankasının hibe fon sağladığı risk paylaşım mekanizmasıyla jeotermal enerji yatırımcılarının kaynak arama ve doğrulama amaçlı sondaj faaliyetlerindeki risklerinin kısmen karşılandığı ve jeotermal sahalara yapılacak yatırımların desteklendiği aktarılan açıklamada, Risk Paylaşım Mekanizması Projesi'ne, jeotermal enerjiden elektrik üretimi ile ısı kullanımı amacıyla yararlanacak olan ve arama lisansına sahip tüm yatırımcıların başvurabildiği aktarıldı.

Açıklamada, Türkiye'de jeotermal enerji sektöründe ilk kez uygulanan risk paylaşım mekanizması kapsamında, hem enerji üretimi hem de ısı kullanımı amaçlı sondaj faaliyetlerindeki risklerin belirli oranlarda karşılanmasının amaçlandığı dile getirildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kalkınma Yatırım Bankası Genel Müdür Yardımcısı Seçil Kızılkaya Yıldız, Türkiye'nin sürdürülebilir kalkınması misyonuyla çalıştıklarını ve bu yönde uluslararası kaynaklardan temin ettikleri uzun vadeli kredilerle yenilenebilir enerji yatırımlarını desteklediklerini kaydetti.

Portföylerinin yarısını yenilenebilir enerji yatırımlarının oluşturduğuna işaret eden Yıldız, "Jeotermal sektörü de bu alanda önemli fırsatlar sunuyor. Buradaki gelişimin sağlanması için gereken katkıyı Dünya Bankasının desteğiyle sunuyoruz. Bu kapsamda uygun platformlarda yer alarak yatırımcıları bilgilendiriyoruz." ifadesini kullandı.

Türkiye'de jeotermal enerji santrallerindeki elektrik üretiminin, son on yılda dikkate değer artış gösterdiğini ve kurulu kapasitenin 1445 megavata ulaştığını belirten Yıldız, ülkenin, bu alanda Avrupa'da birinci, dünyada ise dördüncü sıraya yükseldiğini vurguladı.

Dünya Bankası, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.02.2020 03:06 Kaynak: AA
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